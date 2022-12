Apple kan droppe billig-iPhone

Analytikeren Ming-Chi Kuo er kjent for sine ganske treffsikre spådommer om Apples gjøren og laden - kanskje særlig i forkant av lanseringer. Nå mener han Apples rimeligere telefoner har solgt så dårlig at iPhone SE-serien ligger tynt an.

I en serie Twitter-meldinger forklarer Kuo at alt fra den nåværende iPhone SE-modellen til iPhone Mini-modellene og den nye iPhone 14 Plus-utgaven har solgt så dårlig at Apple kan komme til å skrote hele iPhone SE, som var tenkt lansert i 2024.

Har alt droppet iPhone Mini

Det er nokså sjelden Apple dropper produktserier som alt er på markedet. Men nylig gjorde de det samme med iPhone Mini, som altså ble erstattet av Plus-modellen i iPhone 14-serien - etter at det tilsynelatende viste seg at en bitteliten iPhone ikke solgte godt nok.

Blant andre hensyn det vises til er at kostnaden for iPhone SE også ville økt, ettersom det har vært snakk om at den ville få modernisert design og likne på iPhone XR - en fullskjerm-iPhone med rimeligere LCD-skjerm fra 2018.

Fortsatt ganske fersk

Å kutte i planlegging og produksjon av nye telefoner påstås også å kunne hjelpe Apple beholde lønnsomheten gjennom det som er ventet å bli et økonomisk vanskelig år for store deler av verden.

Hva som vil skje med dagens iPhone SE sies det lite om. Designet er basert på iPhone 8 fra 2017. Det ble relansert som iPhone SE i 2020, men oppdatert med ny prosessor på innsiden i mars i år. Dette er ellers den eneste iPhonen i salg med TouchID fremfor FaceID, og med den vesentlig mindre 4,7-tommers skjermen.

Uberegnelig lanseringsrytme

Det har også tidligere vært litt uberegnelig når iPhone SE skulle oppdateres. Første utgave kom i 2016, og var basert på iPhone 5S, før altså neste kom i 2020 - og en ny oppdatering kom i år.

Dermed er det ikke noen etablert fast syklus for disse telefonene, utover at Apple sjelden lar det gå innmari lang tid mellom hver gang et aktuelt produkt pusses på. De vanlige iPhone-oppdateringene har ellers vært årlige helt siden den første utgaven ble lansert.

Hvis vi skriver 2025 før neste iPhone SE vil det altså ikke være helt uhørt.

