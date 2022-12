TikTok blir ulovlig på enheter knyttet til den amerikanske regjeringen

Kamera Kiichiro Sato / AP

TikTok blir ulovlig å bruke på enheter som er utstedt av den amerikanske regjeringen.

Dette ble klart torsdag denne uken, da Joe Biden skal ha signert en statlig utgiftspakke verdt 17 milliarder kroner, skriver Engadget. I denne utgiftspakken, som skal ha blitt hurtig behandlet i både Representantenes hus og Senatet for å unngå midlertidig regjeringsstans, ble det altså også skrevet inn et forbud mot den populære appen.

Forbudet mot å ha TikTok nedlastet på enheter tilknyttet den amerikanske regjeringen, vil først tre i kraft februar 2023. Regjeringen vil ha tiden frem til da på å etablere og implementere reglene for forbudet.

Finnes likevel noen unntak

Selv om det i praksis betyr at TikTok nå forsvinner fra de aller fleste enhetene knyttet til regjeringen, finnes det likevel noen heldige unntak.

Blant annet skal lovforslaget ha gitt unntak for folkevalgte, kongressansatte, politi, ansatte i rettsvesenet og andre tjenestepersoner. Men parallelt med dette har likevel Representantenes hus lagt inn et forbud mot TikTok på sine respektive enheter.

Lignende forbud har også allerede blitt implementert i flere amerikanske stater. Blant annet Georgia, South Dakota, Maryland og Texas, ifølge Engadget.

Selskapet bak TikTok snoket på journalisters brukerdata

Tidligere denne måneden skal også leder for FBI, Chris Wayne, ha advart mot at appen, som er eid av det Beijing-baserte selskapet ByteDance, kan samle inn brukernes data.

Dette ble trolig også ekstra tydelig, da det ble klart at ByteDance hadde sparket fire ansatte for å ha sett gjennom amerikanske journalisters brukerdata. De ansatte skal angivelig ha forsøkt å identifisere hvem som hadde lekket interne dokumenter til journalistene fra BuzzFeed News og Financial Times.

De nå oppsagte ByteDance-ansatte skal blant annet ha hentet ut journalistenes IP-adresser, samt data knyttet til andre brukere journalistene hadde knyttet til seg over TikTok, skriver Washington Post. Dette skal de ha brukt for å prøve å finne ut om de respektive journalistene og deres medarbeidere hadde vært i kontakt med noen av ByteDance sine ansatte.

Ingen av kildene skal ha blitt identifisert.

Vi har for øvrig sendt en e-post til Justis- og beredskapsdepartementet med spørsmål om et TikTok-forbud kan være aktuelt også i Norge. Vi oppdaterer så fort vi får svar.