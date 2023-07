Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

PlayStation 5 selger som bare det - nådde milepæl

Men ikke helt på nivå med storebror.

PlayStation 5 har solgt godt siden den lanserte for neste tre år siden. Kamera Niklas Plikk, Tek.no/VG

Simen Barstad Buset Publisert 29. juli

Denne uken annonserte Sony at de har nådd 40 millioner solgte PlayStation 5-konsoller.

– Med hjelp av dedikerte PlayStation-fans, har vi klart milepælen på 40 millioner solgte PS5-konsoller siden lansering. Tusen hjertelig takk til spillsamfunnet, uten dere hadde dette vært umulig.

Det forteller PlayStation-sjef Jim Ryan i et blogginnlegg.

Hva synes du er PlayStations største styrke? Spillene Maskinvaren Økosystemet Noe annet...

Henger likevel bak PlayStation 4

Men til tross for at konsollen nå er relativt lett å få tak i, halter salgene rett bak det PlayStation 4 gjorde i sin glanstid for drøye syv år siden.

Ifølge analyser fra Ampere hadde PS4 solgt rundt én million flere eksemplarer på samme tidspunkt i konsollgenerasjonen. Mye tyder uansett på at PlayStation 5 blir å ta igjen forgjengeren ganske raskt hvis den holder samme nivå.

Under kan du se hvordan salgene sammenligner med påståtte tall fra andre konsoller:

De fleste husker hvor vanskelig det var å få kloa på en PlayStation 5 rett etter lanseringen i 2020, noe som utilsomt har påvirket salgene til PlayStation 5 de første årene. Dette er også et aspekt som Jim Ryan kommenterer i blogginnlegget:

– Vi lanserte PlayStation 5 i november 2020 og verden var på et merkelig og annerledes sted enn da vi annonserte konsollen i 2019, skriver Ryan.

Jim Ryan, toppsjef for PlayStation, under lanseringen av PlayStation VR 2. Kamera John Locher / AP / NTB

I 2022 meldte PlayStation om dystre tall, og at de solgte betydelig færre konsoller en forventet. I kontrast til situasjonen de siste årene, mener Jim Ryan nå at etterspørselen nå blir møtt.

Hyller spillene

I anledning milepælen presenterte Sony en kollasj av PlayStation-spilleres favorittspill, stemt frem av spillerne selv.

Her har vi selvfølgelig PlayStation-favoritter som «God of War: Ragnarök», men listen på 40 spill inkluderer også mer overraskende valg som «Doki Doki Literature Club» og «Inscryption», to spill som ganske lett kan beskrives som ukonvensjonelle.

Slik ser listen ut, i alfabetisk rekkefølge:

PlayStation spillere har stemt fram 40 favoritter fra konsollens spillkatalog. Kamera Sony / Sony

Xbox synker

På andre siden av konsollmarkedet treffer ikke Xbox samme salgstopp. Ifølge selskapets siste kvartalsrapport har konsollsalgene sunket med hele 13 prosent siden sist kvartal.

Til tross for konsollsalgene, er Microsoft-sjef Satya Nadella svært positiv til utviklingen i selskapets spillsatsing, som med Game Pass som drivende kraft likevel økte med 1 prosent i forrige kvartal.

Fremtiden til Xbox ser også svært interessant ut, med både lanseringer av spill som «Starfield» og oppkjøpet av Activision Blizzard som nå ser ut til å gå gjennom, tross en litt trøblete vei.

Publisert 29. juli 2023, 06:00