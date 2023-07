Sommerspalten: «Tek fort, Selda Ekiz!»

Selda Ekiz finner glede i å redusere strømbruket i smarthjemmet: Flyt for flyt.

Kamera Frode Hansen / VG

Hannah Alvestad og Simen Barstad Buset Publisert 20. juli Lagre

Fysiker og programleder Selda Ekiz (38) har vært programleder for både «Newton», «Klassequizen og «Alle mot 1».

Til høsten kan du se henne på kokkeskole med Eyvind Hellstrøm, men ellers koser hun seg med å effektivisere smarthjemmet.

Dette er «Tek fort!» «Tek fort» er en fersk spalte på Tek.no, der vi stiller interessante profiler i ulike situasjoner raske og uformelle spørsmål om teknologien de bruker i hverdagen.

– Hvordan preges livet ditt av teknologi og dingser du omgir deg med i hverdagen?

– Livet mitt er stappfullt av tek. Mest fordi jeg har en samboer som har «smartet» opp hele huset fra topp til tå.

– Jeg hadde nok gjort det selv om det ikke var for ham, men det er noe veldig tilfredsstillende med å kunne styre hele huset via mobilen, lage egne «flows» for at lys/duppeditter skal skru seg på når det trengs uten at jeg gjør noe aktivt for å skru de på. Automatisere hjemmet, liksom.

Kamera Frode Hansen / VG

– Og når man når en viss alder er det veldig moro å følge med på strømforbruket for å både redusere det og for å avlaste nettet sånn at man føler man bidrar til noe større.

– Har du gjort et skikkelig tek-bomkjøp?

– Om jeg har! Jeg har alltid vært interessert i det siste av det siste, men jeg tror mini-discen jeg kjøpte i 2004 eller noe sånt var det største bomkjøpet mitt. Den var populær i cirka fire minutter før den ble faset ut av mp3-spilleren. Men den ligger nå i skuffen min med alle dingsene.

– Da sitter jeg og tenker på hvor fort utviklingen har gått på noen få tiår. Gud bedre, nå følte jeg meg gammel. Takk for den.

– Hvilken dings er en du ikke visste du trengte, og hvordan kom du over denne?

– Nintendo Switchen min. Den har reddet psyken min. Jeg visste ikke at det bodde en liten gamer i meg engang.

– Ellers var jeg veldig glad i flyten jeg programmerte en gang for at kaffemaskinen skulle starte når vekkerklokka mi ringte. Men da bodde jeg alene, nå har jeg en samboer som står opp før meg og lager kaffen. Det er hakket koseligere.

– Er det noe du nerder veldig over, som du gjerne vil dele med andre?

– Jeg nerder over relativt mye, egentlig, alt fra fugler til lokalhistorie til kalligrafi. Men det som jeg syns er aller mest moro å nerde over akkurat nå er å sy! Jeg brukte nettopp min mors gamle mekaniske symaskin i Tyrkia. Den er haug-gammel, men funka som fjell. Ikke noe elektronikk, bare en god gammeldags mekanisk innretning som er laget for å vare i mange hundre år.

– Hvilke dingser tar du alltid med deg på ferie?

– Min elektriske tannbørste, telefonen min og Switchen min. Og iPaden for å redigere litt filmer og for å tegne når jeg kjeder meg.

Kamera Karin Beate Nøsterud/VG

Publisert 20. juli 2023, 15:51