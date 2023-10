Apple øker prisene på flere tjenester

Apple Arcade blir femti prosent dyrere.

Fremover blir det dyrere å abonnere på spill via Apples Arcade-plattform. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Med «dyrtid» og inflasjon blir det stadig flere og større innhugg i lommeboken, og selvfølgelig er det ingen nåde å vente fra teknologigigantene. Nå har også Apple jekket opp prisen på flere av sine tjenester, og her hjemme er det spillerne og TV-titterne som får merke det mest.

Spilltjenesten Apple Arcade, som tidligere kostet 59 kroner i måneden, har nå gått opp til 89 kroner i måneden. Det er en prisøkning på solide femti prosent.

TV- og filmtjenesten Apple TV+ har også blitt jekket opp i pris, men «bare» med en tier fra 89 til 99 kroner. Det blir en økning på drøye elleve prosent.

Apple One – som kombinerer iCloud+ (50 GB), TV+, Music og Arcade i en pakke – settes opp fra 199 til 219 kroner for et individuelt abonnement.

Heldigvis står prisen på Apple Music stille og koster stadig 119 kroner.

Apple er langt fra den eneste som øker prisene i disse dager. Dagens Disney+-abonnement blir for eksempel dyrere fra 1. november, mens det kun er en uke siden Netflix nok en økte prisen i flere markeder – men enn så lenge ikke for norske kunder.

Heldigvis finnes det flere videostrømmetjenester, men det er jo slik at mye innhold er eksklusivt hos de enkelte tilbyderne.

Få gode alternativer til Arcade

For de som vil spille mye på mobile enheter er det også alternativer. Men hvis du insisterer på å bruke en iPhone eller iPad, begrenser det seg en god del når vi fjerner Apple Arcade fra listen.

Strømming via Xbox Game Pass er jo en mulighet, men der finner vi i hovedsak PC-spill som ikke nødvendigvis passer veldig godt med en mindre skjerm. Dessuten er prisen for Game Pass Ultimate – som kreves for et slikt oppsett – 139 kroner i måneden, så det blir jo en langt dyrere fornøyelse.

Google Play Pass er et Apple Arcade-alternativ for deg med Android. Kamera Google

Men har du en PC å spille på i tillegg, og gjerne en passende håndkontroller også, vil et slikt bytte av abonnement i det minste også kunne by på nye og interessante gamingmuligheter.

Android-brukere har for øvrig også et alternativ i form av Google Play Pass, som stadig koster 59 kroner i måneden.

Men for deg med en iOS-enhet er det dårlig med andre reelle muligheter. Dette er nok også grunnen til at Apple mener de vil slippe unna med en såpass kraftig økning av prisen på sin mobilspilltjeneste Arcade.