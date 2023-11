Datatilsynets forbud mot Meta utvides til hele Europa

Det europeiske personvernrådet (EDPB) utvider forbudet mot atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram i hele EU/EØS.

Forbudet støttes av Datatilsynet, som tidligere fant Meta skyldig i ulovlig behandling av personopplysninger.

EDPB sikter på å forbedre personvernet for innbyggere over hele Europa.

Det europeiske personvernrådet har nå bestemt at forbudet mot atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram skal utvides og gjelde hele EU/EØS.

Det var datatilsynet som gjorde praksisen forbudt i Norge først.

Det skjedde etter en gjennomgang av Facebook og Instagram, hvor de kom frem til at måten de behandlet personopplysninger på for å tilpasse markedsføringen sin var ulovlig.

Siden i august har Meta fått daglige bøter på én million kroner, men de har fortsatt med sin ulovlige praksis i Norge.

Datatilsynet ba derfor Det europeiske personvernrådet (EDPB) i september om en avgjørelse for å utvide forbudet til hele EU/EØS. EDPB stiller seg nå bak forbudet og gjør det permanent.

– Vi er veldig glade for at Personvernrådet er enige i Datatilsynets vurderinger og utvider forbudet vårt. Målet er at innbyggere over hele Europa vil få bedre personvern, sier direktør i Datatilsynet Line Coll en pressemelding.

Meta er uenig

Datatilsynet er svært bekymret for den ulovlige sporingen, overvåkningen og profileringen som skjer på Facebook og Instagram.

Personvernrådets vedtak er en instruks til det irske datatilsynet om å nedlegge et permanent forbud overfor Metas europeiske hovedkontor i Irland. Når dette har skjedd vil forbudet begynne å gjelde, skriver Datatilsynet.

Meta har sagt seg uenige i at saken løftes til europeisk nivå. Selskapet mener blant annet at Datatilsynets vedtak er ugyldig og at tilsynet ikke har hjemmel til å be om en bindende avgjørelse fra Personvernrådet.

Videre peker Meta på at de snart vil be brukerne om samtykke før personopplysningene brukes til atferdsbasert markedsføring.

Lager profiler av brukere for å spisse markedsføring

– På Metas plattformer Facebook og Instagram blir brukernes aktivitet sporet i detalj. Brukerne blir profilert ut fra blant annet informasjon om hvor de befinner seg, hva slags innhold de viser interesse for og hva de legger ut. Personprofilene brukes så for markedsføringsformål – såkalt adferdsbasert markedsføring.

Dette skrev Datatilsynet i september, da de valgte å forby praksisen i Norge.

Historien strekker seg imidlertid lengre tilbake. For i desember 2022 fattet det irske datatilsynet et vedtak som slo fast at Meta hadde drevet med ulovlig adferdsbasert markedsføring. Siden den gang gjorde Meta noen endringer, men i juli slo en EU-domstol fast at selskapet fortsatt ikke fulgte reglene.

Det var denne domstols-avgjørelsen som fikk Datatilsynet til å agere, og forbød praksisen midlertidig. Og nå blir den altså gjort permanent i både Norge og hele EU.

Går i strupen på Metas forretningsmodell

NRK har snakket med Vebjørn Søndersrød, partner i advokatfirmaet Føyen, som mener avgjørelsen markerer et forbud mot selve forretningsmodellen til Meta.

– Meta har jo klart å opprettholde forretningsmodellen sin siden personvernforordningen trådte i kraft i 2018. De har fortsatt med innsamling og salg av persondata til tross for flere advarsler. Nå er det kroken på døra. Meta må endre forretningsmodellen sin om de vil fortsette driften i Europa, sier Søndersrød til NRK.

Selskapets nye abonnement som lar brukere betale en månedlig sum på 10 til 13 euro for å slippe annonser og sporing tyder også på selskapet for første gang viser vilje til å endre forretningsmodellen sin.