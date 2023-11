Dette er produktene du bør unngå før Black Week

Prisene har skutt i været for flere produktkategorier.

Kamera Lise Åserud / NTB

At butikkene setter opp prisene i forkant av Black Week er ingen stor nyhet. Dette skjer hvert år. Men noen kategorier blir prisjustert såpass kraftig at man absolutt bør unngå å kjøpe produkter i tiden frem mot tilbudsperioden.

Blant disse er scorer elektronikk høyt.

– Elektronikk-kategoriene stikker seg ut, for de bidrar til å trekke opp det generelle gjennomsnittet, uttaler Prisjakt-sjef Christoffer Reina.

I gjennomsnitt har 33 prosent av alle varene som Prisjakt følger gått opp i pris i oktober.

For elektronikkprodukter er tallene enda villere. Her er det ingen produktkategori som har gått opp mindre enn 35 prosent. Den «verste» kategorien – grafikkort – har hele 52 prosent av varene gått opp i pris.

Av alle elektronikkproduktene har mellom 13 og 15 prosent av dem økt med mer enn 10 prosent i pris.

Det bør derfor utvises nøye planlegging hvis du tenker kjøpe elektronikk før Black Week.

Dette er verstingene

Blant «verstingene» finner vi typiske elektronikkfavoritter som TV, tastatur og mus, mobiltelefoner, hodetelefoner og grafikkort. For sistnevnte kategori oppgir Prisjakt altså at hele 52 prosent av varene har gått opp i pris i perioden før Black Week i år, og at det blant disse er mer enn 14 prosent av varene som har gått opp mer enn 10 prosent i pris.

Også andre typiske elektronikk-kategorier kan skilte med betydelige prisoppjusteringer i forkant av Black Week, ifølge Prisjakt.

Her er hele listen:

Grafikkort: 52 % av varene gikk opp i pris, 14 % med mer enn 10 % i pris

Tastatur & Mus: 44 % av varene gikk opp i pris, 15 % med mer enn 10 % i pris

TV: 43 % av varene gikk opp i pris, 16 % med mer enn 10 % i pris

Hodetelefoner: 37 % av varene gikk opp i pris, 13 % med mer enn 10 % i pris

Mobiltelefoner: 35 % av varene gikk opp i pris, 11 % med mer enn 10 % i pris

Kamera Skjermbilde, Prisjakt

Tar man en kikk på prisgrafene til noen produkter hos Prisjakt, kan man se hvordan prisene har ligget stabile lenge, før de går opp den siste måneden. For eksempel Samsungs QN95B-TV som vi har testet kostet 15.990 kroner i flere måneder, men koster nå 21.677 hos Elkjøp. Vår antagelse? Den går ned i pris under Black Week.

Til sammenligning gikk de samme prisene opp ganske betydelig også i 2022:

TV: 46 % av varene gikk opp i pris, 21 % med mer enn 10 % i pris

Hodetelefoner: 43 % av varene gikk opp i pris, 16 % med mer enn 10 % i pris

Mobiltelefoner: 42 % av varene gikk opp i pris, 11 % med mer enn 10 % i pris

Tastatur & Mus: 42 % av varene gikk opp i pris, 16 % med mer enn 10 % i pris

Grafikkort: 37 % av varene gikk opp i pris, 10 % med mer enn 10 % i pris

Reina påpeker at en av grunnene til at elektronikk stiger såpass i pris nå i forkant av tilbudsperioden, er at elektronikkvarer alltid har vært svært populære under Black Week og Cybermonday.

Men elektronikkbransjen er ikke alene om å satse hardt på å få solgt unna lagrene sine under Black Week. Også sport og friluftsbransjen bidrar til å trekke opp det generelle snittet.

Vintersport: 43 % av varene gikk opp i pris, 18 % med mer enn 10 % i pris

Sport & Friluft: 40 % av varene gikk opp i pris, 13 % med mer enn 10 % i pris

Også disse hadde tydelige tendenser i fjor, selv om prosentandelen varer som har steget i år er høyere enn i 2022:

Vintersport: 37 % av varene gikk opp i pris, 15 % med mer enn 10 % i pris

Sport & Friluft: 33 % av varene gikk opp i pris, 12 % med mer enn 10 % i pris

Prisjakt-sjef, Christoffer Reina Kamera Bo Mathisen

Oppfordrer til å undersøke førprisene nøye

Reina vil likevel påpeke at man selvsagt vil kunne finne tilbud innen alle disse kategorien som faktisk er gode, men oppfordrer til å være svært nøye med å undersøke førpriser. Eventuelt vurdere om man kan vente i noen uker for å se om tilbudene blir bedre.

Han oppfordrer også til å være vel så nøye med å sjekke hvor gode tilbudene faktisk er under tilbudsperiodene.

– Man bør ikke se seg blind på salgstilbudene, uttaler han til Tek, og fortsetter:

– Vi vil oppfordre forbrukerne til ikke å få full panikk hvis man ser tilbud. Sjekk på prissammenligningstjenester hvilke produkter som selges til hvilken pris og hvor.

Han legger også til at bare fordi det er et tilsynelatende godt tilbud, så kan det samme produktet ha hatt rimeligere pris på andre tider av året.

– Har et produkt vært billigere andre deler av året, så er det lurt å ha is i magen og vente til prisen synker igjen.

Dessuten er det historisk sett på Black Friday man får de aller beste tilbudene – altså ikke under Black Week. Derfor presiserer han også at selv om et tilbud kan virke godt i løpet av Black Week, så er det fortsatt mulig at man får den aller beste prisen for et produkt på Black Friday.

Vi i Tek kommer også til å gjennomføre vår årlige – og daglige – Black Week-tilbudssjekk. Følg med!

Prisjakt er eid av Schibsted, som også eier VG og dermed Tek.no