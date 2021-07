Elon Musk varsler Tesla AI Day

Skal snakke om kunstig intelligens i august.

Finn Jarle Kvalheim 29 Juli 2021 15:30

Tesla avholder innimellom temadager for ulike aspekter ved bilproduksjon og -utvikling. Mest kjent for oss nordmenn er kanskje «Battery Day» der ny batteriteknologi har blitt omtalt. Nå varsler Tesla-sjefen, Elon Musk, en «AI Day» - altså en dag for kunstig intelligens.

Electrek melder at det er en stund siden dagen først ble varslet, men nå har den altså fått fastsatt dato. Den 19. august skal selskapet snakke om programvare og maskinvare som blant annet er involvert i bilenes kjøreassistenter og potensiell selvkjøring.

Først og fremst for rekruttering

Formålet med dagen skal først og fremst være rekruttering. Samtidig skal det deles informasjon om selskapets arbeid og fremgang med AI.

Det kan altså hende det kommer nyheter rundt ting som Autopilot fra arrangementet, men Electrek skriver i sin artikkel at de ikke regner med informasjonen vil bli særlig lett tilgjengelig for folk flest. I stedet vil den være rettet direkte mot potensielle nye arbeidstakere og folk som kan det tekniske bak AI-løsninger fra før.

Lovet økt rekkevidde på forrige temadag

I september i fjor avholdt Tesla sin «Battery Day», og der lovet selskapet inntil 56 prosent økt rekkevidde for nye biler. Årsaken var ny batteriteknologi som er på vei. Det er likevel ventet at de nye batteriene ikke havner i biler før 2022.

I mellomtiden er den største Tesla-nyheten her på berget på en stund nært forestående; bilprodusenten begynner kundeutleveringer av Model Y nå i august. Bilen har allerede vært solgt og utlevert til kunder i USA siden mars i fjor.

Nylig kunne Musk også melde at andre bilmerker enn hans eget vil få tilgang på superladenettverket.