Mer batterikrøll for Apple AirTags

Ikke alle batterier vil fungere.

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 29 Juli 2021 08:53

Apples sporingsbrikker AirTag har fått en nokså blandet mottakelse i tester, og det har vært noe usikkerhet rundt både personvern og sikkerhet. I juni kom australske myndigheter på banen og advarte mot å bruke sporingsbrikkene i nærheten av barn , fordi brikkene lett kunne åpnes og barn dermed kunne få de små knappcellebatteriene i seg.

Faren for at unger får i seg små batterier er allerede kjent av batteriprodusenter, og for noen har løsningen vært å legge et belegg utenpå batteriene som smaker vondt. Nå melder Apple Insider at instruksene for AirTags er oppdatert med informasjon om at slike batterier kanskje ikke fungerer.

Nye brikker og nytt belegg

I Apples hjelpetekst står det at det avhenger av hvordan belegget er lagt på batteriet rundt kontaktpunktene. Apple advarer forøvrig om at de samme batteriene kanskje ikke virker i andre typer enheter heller - så akkurat hvor stort problemet vil være er uvisst. Siden AirTags først ble lansert i slutten av april og Apple lover over ett års batteritid er det nok de færreste som har hatt grunn til å bytte batterier i dem så langt.

Praksisen med å bruke bitre belegg utenpå batteriene er også relativt ny. Duracell begynte å bruke det på sine knappcellebatterier i slutten av 2020. Hvor stor andel av, og hvilke, andre batteriprodusenter som har valgt en tilsvarende strategi er uklart.

Batterier på avveie kan være farlig

Både i USA, Storbritannia og Australia har alvorlige skader og dødsfall blant barn på grunn av batterisvelging forekommet. De siste tjue årene har giftstatistikken for USA gjort et nokså kraftig hopp fra under 2000 tilfeller av spiste batterier til mellom 3000 og 3500 i året, ifølge Poison.org .

Det er spesielt litiumsbatteriene som kan sette seg fast i fordøyelsen til barna og gjøre stor skade.

Knappcellebatterier finnes i en rekke dingser, og det er kanskje spesielt bilnøkler folk flest støter på dem i. Men de kan ellers finnes i alt som trenger en kompakt strømkilde, så som armbåndsur, sporingsbrikker og fjernkontroller.

Humpete start for AirTags

Grunnen til at Australia advarte mot akkurat AirTags kom av at de i motsetning til enkelte andre produkter, så som bilnøkler, relativt enkelt lar seg åpne, slik at barn kan få tilgang på batteriene inni. Apple advarer også selv mot denne muligheten i sin dokumentasjon nå.

Brikkene har forøvrig hatt en humpete start. De har imponert i enkelte tester, mens i andre - vår egen inkludert - har de fremstått som uferdige sammenliknet med etablerte aktører som Tile og Samsung.

Måtte sikre personvernet

Sporingsbrikkene og den tilhørende skytjenesten måtte dessuten oppdateres rett etter lansering. Brikkene er små og har kjempelang batteritid - og de oppdaterer status på et kart hver gang en Apple-enhet er i nærheten og «hører» Bluetooth-signalet fra dem.

Derfor ble det antatt at man kunne bruke de relativt billige brikkene til å spore mennesker, ved å for eksempel ved å slippe dem oppi andres lommer eller sekker.

Apples løsning ble forholdsvis enkel; de kortet ned tiden det tar fra brikken mister kontakten med telefonen den er registrert mot før den begynner å gi lyd fra seg. Fra lansering skulle det ta tre dager uten kontakt med mobilen før brikkene begynte å gi lyd fra seg, hvorpå de fortsatte med et lydsignal hver tredje dag. Nå skal brikkene bråke en plass mellom hver 8. og hver 24. time, slik at man ikke uforvarende kan bære rundt på noen andres brikker.

Svake etter tradisjonelle mål ...

AirTags har virket ganske annerledes enn tradisjonelle sporingsbrikker, og det er kanskje noe av forklaringen på de sprikende vurderingene av dem. De lager forholdsvis lite lyd når de piper, slik at de kan være vanskelige å finne.

Rekkevidden når man forsøker å finne dem med Bluetooth er også dvask sammenliknet med de beste konkurrentene. Og selve brikken er en rund myntaktig sak som man ikke gjørt stort med uten tilbehør - en nøkkelring for AirTag fra Apple selv kan koste rundt 400 kroner . Selve brikken koster derimot fra 275 kroner stykket hvis du kjøper den i firepakning.

En Tile-brikke til få hundrelapper med integrert nøkkelring, lang rekkevidde og høyt volum på piperen fremstår til dels vesentlig bedre. Samsungs SmartTag-brikker har enda et par fordeler, så som retningsbestemt søk via Ultra Wide Band, slik AirTags også har.

... men med unikt sporingsnettverk

Den største fordelen AirTags skal ha sammenliknet med resten er Apples store økosystem, og Hvor er-nettverket, der alle Apple-enheter inkludert AirTags pinger hverandre når de møtes, og hvis en enhet oppdager en annen enhet som er savnet får eieren vite om det.

I vår test fungerte ikke dette godt nok til å gjøre noe stort utslag i karakteren for brikkene - men det har like fullt blitt en slags «folkesport» blant Youtubere å sende disse brikkene til ulike steder i verden for å se hvor de ender opp. Youtuberen MegaLag forsøkte for eksempel å sende et par brikker til Nord-Korea, og til Apple-sjef Tim Cook.