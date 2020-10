Sømløs truer angrende kunder med konkurs - tilbyr 2.000 kroner i rabatt

Robotgressklipperen Sømløs G1 har fått ramsalt kritikk fra frustrerte brukere. Nå varsler selskapet bak, Insje AS, at de vil gå konkurs om ikke kundene trekker angrerettskravene sine. Ole Henrik Johansen, Tek.no

– Selskapet har ikke økonomisk bæreevne til å innfri alle kravene, og står derfor ovenfor en oppbudsbegjæring med mindre det tilbud som her presenteres blir godtatt av samtlige.

Dette står det i en e-post til kunder som har forsøkt å benytte seg av angrerettskjemaet på den norske robotklipperen Sømløs G1.

Klipperen har vært forfulgt av kritikk siden den ble lansert tidligere i sommer, og har blitt kalt «helt ubrukelig», «fiasko fra start til slutt» og «i beste fall misvisende markedsføring» av frustrerte kunder som mener selskapet bak - Insje AS - ikke har holdt det de lovet i folkefinansieringskampanjen sin tidligere i år.

Tilbyr 2000 kroner

«Tilbudet» Insje kommer med er nå 2000 kroner i kompensasjon til kundene, mot at de beholder klipperen sin. De skriver at de har mottatt «et antall» kjøpere som ønsker å utløse sin angrerett etter at selskapet sendte ut angrerettsskjemaer i uke 38, og at de altså ikke har økonomi til å innfri kravene.

– Vi vil anbefale at tilbudet vurderes nøye og at kravet trekkes ettersom ingen av partene vil være tjent med alternativet konkurs. Dette er noe vi sterkt ønsker å unngå, da verken service, softwareoppdateringer eller support vil kunne fortsette om dette blir utfallet, heter det videre.

Kundene gis en ukes frist til å svare, og Insje presiserer at de 2000 kronene vil dekkes av innskutt kapital fra egne midler om det ikke finnes midler igjen i selskapet til å dekke utgiften.

– Vi har høye ambisjoner for Sømløs, og er overbevist om at vi skal score godt på kundetilfredshet fra sesongen 2021, dersom vi får mulighet til å gjennomføre de forbedringene vi har identifisert, heter det til slutt.

Tek.no har forsøkt å kontakte Insje flere ganger siden fredag ettermiddag på telefon. Vi ble bedt om å sende inn spørsmål via sms for å få skriftlig svar tilbake, men har ikke fått svar på over ett døgn.

– Omdøpt Kina-klipper

Klipperen kostet opprinnelig mellom 14.000 og 16.000 kroner, og som vi skrev om i september har kunder reagert på at klipperne blant annet ikke klarer stigningsgraden som ble oppgitt på forhånd, kjører over grensekabelen og iblant bare kjører seg fast og blir stående og spinne rundt på flatmark.

Sømløs-kunde Mathias Tveten Eriksen bestilte sågar det som fremsto som en identisk klipper som Sømløs-klipperen fra det kinesiske nettstedet Alibaba, og etter å ha skrudd den fra hverandre kom han til at de to klipperne faktisk var identiske. Eriksen betalte rundt 3.700 kroner pluss moms.

– Vi vet at komponenter går på tvers av modeller på markedet, og at det kan være modeller som ser tilnærmet like ut, svarte Sømløs-gründeren den gang, men sa at klipperen deres har «unik programvare, egne optimaliserte sensorer samt et eget app-eco-system.

Vil heve kjøpet: – Etter min mening svindel

En av kundene som ønsker å benytte seg av angreretten på Sømløs-klipperen er Kristoffer Stendal Aksnes. Han sier han ønsket å heve kjøpet fordi produktet ikke kunne måle seg med spesifikasjonene som ble lovet på forhånd.

Sømløs-kunde Kristoffer Stendal Aksnes sier robotgressklipperen ikke holder det som ble lovet, og ønsker å benytte seg av angreretten. Privat

Aksnes forklarer at han har en enkel og firkanta plen på rundt 800 kvadratmeter, men at Sømløs-klipperen ikke makter å rekke over plenen hans selv i finvær og selv om den er oppgitt å skulle klare opptil 2000 kvadratmeter.

– Når det regner, som det ofte gjør i «nordiske forhold», så kjører klipperen halvparten så fort og rekker dermed over enda mindre areal. Zigzag-funksjonen fungerer ikke. Til tider lever den sitt eget liv uten å respondere på kommandoer. Det er rett og slett en klipper som jeg ikke er tjent med å ha, sier han til Tek.no.

Om tilbudet fra Insje sier han følgende:

– Det er latterlig. Det er er etter min mening svindel. Med god hjelp fra Startskudd (DNBs folkefinansieringstjeneste, hvor Insje fikk finansiert prosjektet, journ. anm.)

– Hva om alternativet er konkurs? Da sitter du jo potensielt igjen med ingenting.

– Jeg synes ikke Sømløs fortjener å eksistere. Hadde det ikke vært for at de hadde Startskudd i ryggen, er jeg sikker på at potensielle kunder hadde vært langt mer skeptisk, og mange hadde nok ikke handlet. Om jeg godtar 2000 kroner i kompensasjon betyr det at Sømløs får fortsette å lure folk, sier Aksnes.

– Synd

Terje Klungervik har også benyttet seg av angreretten, og mottatt e-post-tilbudet fra Sømløs. Privat

Terje Klungervik er en annen Sømløs-kunde som har bedt om pengene tilbake etter det han mener var et bomkjøp. Som vi skrev i september har hans Sømløs-klipper hatt vedvarende problemer , og kjørte seg stort sett fast i blomsterbedet på hver tur den tok.

Han er ikke overrasket over e-posten, men synes situasjonen er beklagelig:

– Jeg tenker at det er ikke så veldig overraskende at de slår seg konkurs. Heldigvis så brukte jeg kredittkortet mitt, så jeg skal være sikret å få tilbake pengene mine. Jeg har allerede tatt kontakt med kredittkortselskapet mitt og informert dem om situasjonen.

Han sier han håper så mange som mulig av de som nå får tilbud om 2000 kroner i rabatt også har kjøpt med kredittkort, så de potensielt kan få tilbake alle pengene.

– Dette er trist for alle som ville støtte norsk næringsliv i disse tider, sier klungervik.