Nå er det offisielt: RTX 30-serien får «miningsperre» fra denne måneden

– Vil gi flere kort og bedre priser til spillere, sier Nvidia.

Illustrasjonsbilde som viser Nvidias nåværende RTX 30-serie. Nvidia

Anders Brattensborg Smedsrud 18 Mai 2021 18:51

Nvidia har annonsert at de fleste RTX 30-grafikkort leveres i nye versjoner senere denne måneden.

Det er snakk om «RTX 3060 Ti LHR», «RTX 3070 LHR» og «RTX 3080 LHR».

Benevnelsen «LHR» står for Lite Hash Rate, og indikerer at Nvidias «gravesperre» er forhåndsaktivert på kortene.

Nvidia håper den nye serien kan bidra til at flere PC-spillere får tak i et grafikkort, til lavere priser enn i dag.

Gravesperren er allerede aktivert for RTX 3060, og ventes dessuten å være med fra start når de foreløpig uannonserte RTX 3070 Ti og RTX 3080 Ti kan vises frem i løpet av de neste ukene. Enn så lenge virker det som sjefskortet i RTX 30-serien, RTX 3090, ikke får gravesperre.

LHR-kortene vil yte like godt som dagens vanlige RTX-serie for spilling.

Grafikkort «printer» kanskje ikke penger helt slik, men kan generere betydelige verdier ved «mining». Nvidias nye LHR-kort vil redusere inntjeningen kraftig. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kutter inntjeningen i to

Gravesperren til Nvidia reduserer ytelsen med 50 prosent når grafikkortene settes til å utvinne, eller «mine», kryptovalutaer basert på den såkalte «Ethash» algoritmen.

I den leiren finner vi blant annet Ethereum, som siden i fjor sommer har vært ekstremt lønnsom å utvinne med de nye og kraftige grafikkortene.

Lønnsomheten vært så god for minere at spillere har hatt problemer med å få tak i grafikkort. I perioder har et kort tjent inn verdier tilsvarende over 100 kroner i døgnet.

De få som har klart å naske til seg et kort har dermed måtte betale langt høyere priser enn Nvidia forespeilet oss ved annonseringen, i noen tilfeller inntil tre ganger anbefalt utsalgspris.

Grunnen har vært en kombinasjon av lav produksjon som følge av komponentmangel, og at spillere har konkurrert med minere om kortene.

Selv i dag, over et halvt år etter lanseringen av den nye generasjonen grafikkort, er de knapt å se i butikkhyllene. Aktører som Komplett tvinges eksempelvis også til å holde av mange av kortene de får inn til PC-produksjon for at ikke hele spill-PC-markedet skal stoppe opp. Til eksisterende PC-eieres fortvilelse.

– Vil gi flere kort og bedre priser til spillere

I motsetning til det som var ryktet, skal alle grafikkort som selges med Nvidias gravesperre merkes med LHR, eller Lite Hash Rate på boksen og i produktnavnet. Det skal dermed være mulig å se om RTX 30-kort har miningsperren aktivert før du kjøper det.

Det kan få prisen til kort som ikke omfattes av miningsperren til å øke både i butikk og på bruktmarkeder, ettersom disse fremdeles vil være mulig å bruke til mining. Håpet er imidlertid at minere vil sky de nye LHR-kortene som pesten, og frigjøre dem til spillere som vil oppgradere maskinene sine med det våre tester viser er langt høyere bildeflyt og grafikk.

– Vi tror dette steget vil gi flere GeForce-kort i hendene til spillere, for bedre priser, uttaler Nvidia i forbindelse med annonseringen av LHR-serien.

Takket være nye såkalte PCIe-identifikatorer vil RTX 30 LHR-kortene bare fungere med Nvidias GeForce 446.47-drivere og senere. Miningsperren vil ikke få tilbakevirkende kraft for dagens RTX 30-kort.

Konkurrenten AMD har ikke annonsert noen planer om lignende grep for sine grafikkort i RX 6000-serien.

Nvidia tjener penger uansett

Nvidia rullet nylig ut en serie med dedikerte grafikkort for mining, kalt «CMP». Disse kommer blant annet uten skjerminnganger og er laget med annen maskinvare enn de Ampere-baserte RTX 30-kortene. Selskapet kan på denne måten fortsette å håve inn penger fra folk med mining-feber, selv om spillere kan få se lavere priser og økt tilgjengelighet for spillkortene i RTX 30-serien fremover.

Nvidias grep er uten tvil et lyspunkt for PC-spillere som ønsker seg lettere tilgang på kort og lavere priser, selv om det gjelder å være realistisk i synet på om man klarer å skaffe seg nye kort i år. Nvidia uttalte nemlig så sent som i forrige måned at grafikkortkrisen kunne vare godt inn i neste år.

Slik kan en mining-«farm» se ut. Denne består av flere RTX 3080-grafikkort og utvinner, som de fleste andre, trolig Ethereum. TechARP.

Ethereum-mining går mot slutten

RTX 30-serien med gravesperre kommer kort tid før nye regler for kompensasjon av minere trer i kraft fra juni. Disse kalles EIP-1559, og reduserer utbetalingen til minere når det er høy trafikk, og dermed gode inntjeningsmuligheter, på nettverket.

Enda litt senere, trolig mot slutten av året, ligger det også an til at Ethereum – som står for størsteparten av markedet for mining – ikke lenger vil la seg utvinne med grafikkort.

Da går nemlig Ethereum over fra såkalt Proof of Work, hvor man validerer transaksjoner ved mining og grafikkort, til Proof of Stake. Her valideres heller transaksjoner basert på hvor mye Ethereum enkelte personer «låser» og stiller til disposisjon for nettverket.

Overgangen omtales normalt som Ethereum 2.0, og vil blant annet føre til langt mindre energibruk fra nettverket.

Overgangen vil utvilsomt føre millioner av minere, både profesjonelle og hobbyminere med ett eller flere grafikkort, ut på leting etter nye kryptovalutaer å utvinne. Per i dag er det imidlertid ingen nettverk som er store nok til å absorbere mengden datakraft som har vært aktiv med Ethereum-mining, og inntjeningen for minere vil trolig bli langt lavere enn i dag.