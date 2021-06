Ikea og Sonos har laget en bilderamme

Slik ser Ikeas amerikanske nettsider ut akkurat nå. Om det er tilsiktet at produktet ligger ute uten offisiell lansering er uvisst.

Finn Jarle Kvalheim 2 Juni 2021 08:11

Å få høyttalere til å bli «borte» i rommet er et arbeid som har pågått omtrent så lenge som høyttalere har eksistert. Den vanlige måten å løse det på er ved å montere dem fast i vegger og tak, og trekke kablene i bakhånd. Ellers har det stort sett vært designhøyttalerne som har rådet grunnen i hjem der store, kantete bokser har vært uønsket.

Men i dag ser det ut til at Ikea og Sonos har kommet frem til et nytt forslag til hvordan høyttalerne kan bli borte; forkle den som en billedramme.

Det er The Verge som melder at nyvinningen i Symfonisk-serien har dukket opp på Ikeas amerikanske nettsider . Billedramme-modellen er foreløpig ikke offisielt lansert av hverken verdensmesterne i flatpakk eller Sonos selv.

Bytt ut bildet i rammen

Den kommende billedrammen har vært på ryktebørsen siden april, da det ble sagt at den neste Ikea-høyttaleren ville komme i form av kunst du kunne henge på veggen .

Til tross for manglende lansering er produktsiden likevel ganske komplett med tanke på informasjonsinnhold. Det eneste den egentlig mangler er et «oversiktsbilde» av produktet - alt vi får se er et utsnittsbilde fra siden av det.

Billedrammen er tilsynelatende ikke en du kan ha hvilket som helst bilde i, men en som lar deg velge mellom en mengde av Ikeas egne fronter og design.

Produktsiden melder dessuten at den nye Symfonisk-varianten kan kobles sammen med lyspanelene i Floalt-serien for å lage en «trivelig atmosfære med lys og lyd sammen.»

Billedrammen kan henges på veggen, eller lenes mot den, og skal være enkel å matche mot det du måtte ha av kunst og bilder på veggen fra før.

Sonos har allerede hintet om den nye høyttaleren på Instagram. Sonos/Pocket-Lint

Lover stor lyd fra liten kilde

Størrelsen på herligheten skal være 40 x 50 centimeter, og høyttaleren bygger fem centimeter ut fra veggen. Selv om det er forholdsvis smalt lover de at det skal være godt nok for litt ålreit lyd.

– Ved å jobbe sammen med designere har vi klart å beholde de tynne kantene til et bilde, samtidig som vi gjemmer et dypere akustisk volum bak. Sammen med en bølgeleder lar dette oss fylle store rom med lyd fra det som ser ut som en tynn høyttaler, siteres produktsjef hos Sonos, Sara Morris.

Lager bordlampehøyttaler fra før

Symfonisk-rammen skal ellers kunne kobles sammen på de samme måtene som andre deler av serien, og Sonos-utstyr forøvrig. Det betyr at stereosammenkoblinger fungerer, og at de kan integreres i det vanlige multiromsnettverket som Sonos har vært markedsledere på i en årrekke. De kan også fungere som surround-høyttalere sammen med Sonos’ lydplanker.

Prisen på herligheten er oppgitt til 199 dollar, eller omtrent 1650 kroner. Siden produktet foreløpig ikke er annonsert spekulerer The Verge i at den amerikanske produktsiden raskt vil bli borte inntil en annonsering er gjort. Det finnes forøvrig ikke en norsk produktside for samme dings.

Det som derimot finnes er de to eksisterende produktene i serien; en liten bokhyllehøyttaler og høyttaleren som er forkledt som en bordlampe. Det er et par år siden disse modellene ble lansert, og tidsmessig gir det også god mening at de får selskap av nye varianter etter hvert.

Bokhyllehøyttaler eller fancy lampe har vært valgene i Symfonisk-serien så langt. Snart kommer det også en slags billedramme. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sonos topper som regel testene

Enten det er Sonos alene, eller sammen med Ikea, har de det med å toppe tester av multiromshøyttalere. Da vi testet en rekke forskjellige multiromshøyttalere og -systemer i fjor var det nettopp Sonos som stakk av med seieren foran Denons Home-varianter.

I samme test ble også Ikea Symfonisk beskrevet som et røverkjøp. Den gang kostet den imidlertid under tusenlappen, mens den i dag ligger på rundt 1200 kroner.