Blizzard advarer mot bruk av harddisk med neste WoW-utvidelse

World of Warcraft: Shadowlands slippes sent i høst. Da mener spillutviklerne at du bør ha en SSD i PC-en din. Blizzard

Vegar Jansen 9 Sept 2020 09:59

For gamere flest har SSD-er lenge vært veldig «kjekt å ha», men ingen absolutt nødvendighet. Det er nå i ferd med å forandre seg.

Kravene til maskinvare for den neste utvidelsen til storspillet World of Warcraft – kalt World of Warcraft: Shadowlands – lister nemlig en SSD med 100 GB ledig plass som anbefalt.

I lista for det som minimum kreves av ytelse står det riktignok fremdeles at en vanlig harddisk med like mye plass vil kunne gjøre jobben, men her er Blizzard tydelige på at de ikke garanterer noe som helst.

– Avhengig av ytelsen på disken, kan spilleropplevelsen påvirkes med en HDD, står det å lese .

Noen harddisker er langt kjappere enn andre. Som denne Velociraptoren fra Western Digital. Vegar Jansen, Tek.no

Om du har flere harddisker å velge mellom, betyr vel det at den som snurrer med 7200 RPM eller mer langt på vei er å foretrekke.

Samtidig ser det ut til at Blizzard gjør alt for sikre seg i denne spesifikasjonslista. Anbefalte prosessorer er Intel Core i7–6700K og AMD Ryzen 7 2700X – begge tidligere toppmodeller som fremdeles sparker meget godt fra seg.

Og grafikkortet? Jo, et Nvidia GeForce GTX 1080 eller AMD Radeon RX Vega 64 . Nå vet vi riktignok ikke hva Blizzard har tryllet med i denne ekspansjonen, men det høres uansett ganske overkill ut for noe som helst av World of Warcraft. Med mindre du da absolutt skal kjøre det i 4K.

SSD over hele linja

At SSD-er nå for alvor tar over som foretrukket lagring – spesielt med tanke på spillutvikling – kommer likevel ikke som noen stor overraskelse.

Årets nye konsoller i form av Xbox Series X ( samt S ) og PlayStation 5 har begge lagt stor vekt på lagringsdelen. Microsoft jobber også med å gjøre SSD-ytelsen enda bedre for kommende spill på Windows.

Foruten dette har også SSD-er nå blitt såpass rimelige at kostnaden for en SSD – om enn kun til favorittspillene – sjelden er noe stort problem.

World of Warcraft: Shadowlands skal etter planen slippes den 27. oktober.