Volvo flytter alt elbilsalg på nett

Og skal kun selge elbiler innen 2030.

Volvo skal fase ut hele hybrid- og fossilbilproduksjonen innen 2030, varsler de i dag. Her selskapets foreløpig eneste elbil, XC40 Recharge Pure Electric. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 2 Mar 2021 10:40

Volvo planlegger å bli et rent elbilmerke innen 2030. Det varsler de i en pressemelding tirsdag morgen.

Frem til 2030 skal Volvo gradvis fase ut alle biler med forbrenningsmotor, og det inkluderer også hybridbiler, understreker de. Det gjelder over hele verden. Innen 2025 er målet at 50 prosent av salget skal være helelektrisk, mens resten er hybrider.

Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av forventninger om at et endret lovverk, i tillegg til en utvidelse av ladeinfrastrukturen, vil øke forbrukeres aksept for helelektriske biler på verdensbasis, skriver Volvo.

– For å kunne fortsette å lykkes trenger vi lønnsom vekst. Så i stedet for å investere i en krympende forretning, har vi valgt å investere i fremtiden - elektrisk og online. Vi er fullt fokuserte på å bli en leder i det raskt voksende premiumsegmentet innen elektriske biler, sier Volvo Cars-sjef Håkan Samuelsson.

– Det er ingen langsiktig fremtid for biler med forbrenningsmotor, legger teknologidirektør Henrik Green til.

Volvo følger dermed i fotsporene til Jaguar Land Rover, som nylig meldte om at også de skulle legge om til kun elbiler . Der er imidlertid målet enda mer hårete enn hos Volvo, ved at omstruktureringen skal skje allerede innen 2025. Giganten GM har meldt at det samme skal skje innen 2035, og at de skal ha 30 nye elektriske modeller i 2025.

Volvo XC40 i helelektrisk versjon. Volvo

Kun på nett

Alle elbilene skal dessuten kun selges på nett fremover, melder Volvo. Kunden kan enten handle selv eller i samme løsning hos en forhandler. Det skal blant annet sørge for «transparente» prismodeller uten verken mulighet eller behov til å forhandle om pris. Care by Volvo, som frem til nå har vært navnet på Volvos bilabonnementstjeneste, skal utvides til å også omfatte kjøp av Volvos elbiler.

Enkelhet står tilsynelatende i førersetet, for Volvo vil fremover inkludere både service, garanti, veihjelp og forsikring i bilkjøpet - sannsynligvis ikke uten at de sitter igjen med et aldri så lite påslag på toppen. Forenkling gjelder også i modellutvalget, med større fokus på pre-konfigurerte modeller.

Overfor Bilnytt sier kommunikasjonssjef Erik Trosby i Volvo Car Norway at den nye onlineløsningen er planlagt lansert i løpet av første halvår i år.

Ny elbil i dag

Volvo har for øvrig varslet at de vil vise frem en ny elbil tirsdag. Den skal være basert på samme plattform som eksisterende XC40 og Polestar 2, og vil inngå i selskapets 40-serie. Det har blitt spekulert i at det skal dreie seg om en litt mer sporty coupé-/crossovervariant av nettopp XC40.

Arrangementet går av stabelen 14.30 i ettermiddag, og vi kommer selvfølgelig til å følge det her på Tek.