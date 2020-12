Multicom solgte Playstation 5 til over 15.000 kroner. - En feil, sier de

Multicom hadde onsdag kveld denne varen ute i nettbutikken, til langt over det dobbelte av vanlig pris. Skjermdump

Stein Jarle Olsen 17 Des 2020 10:55

Nettbutikken Multicom hadde onsdag kveld ute en Playstation 5-konsoll til over 15.000 kroner, noe enkelte av våre lesere reagerte på.

Daglig leder Tron Atle Løvig i Multicom forsikrer imidlertid om at det dreide seg om en feil.

– Dette er selvsagt en feil. Vi er knyttet opp mot flere leverandører, og en av disse hadde aktivert denne varen på en ny varekode vi ikke var klar over. Vi ønsker ikke å sko oss på slike overpriser, sier Løvig til Tek.no.

Playstation 5-konsollen er nå fjernet fra nettbutikken. I utgangspunktet hadde konsollene estimert lagerdato 18. desember, altså førstkommende fredag.

– Varen ble slettet straks vi oppdaget det. Det var noen få som hadde rukket å bestille, men disse har blitt kontaktet om at ordren ikke kan gjennomføres, sier Løvig.

Multicom-sjefen legger til at de har «flere tusen» Playstation 5 i bestilling fra Sony, men at de ikke har fått en eneste konsoll levert så langt. Det siste de har hørt fra Sony er i løpet av første halvår 2021, sier Løvig.

Også Deal.no har for øvrig ute Playstation 5 til en liknende pris. 15.169 kroner skal de ha i skrivende stund.

Playstation 5 har vært svært ettertraktet, med mange færre konsoller tilgjengelig enn det har vært etterspørsel etter. Det har ført til høye priser rundt omkring. Niklas Plikk, Tek.no

Hundrevis av millioner

Det har vært mye snakk om såkalte «scalpere» som kjøper opp produkter det er lavere tilbud av enn det er etterspørsel, slik som Playstation 5 og Xbox Series X. Slike blir gjerne videresolgt på tjenester som Finn.no og Tise for dobbel pris eller mer, og nylig ble det estimert at scalpere hadde tjent 50 millioner dollar (cirka 430 millioner kroner) bare på konsoller som ble videresolgt på eBay.

Her i Norge skrev vi eksempelvis om scalper-gruppen Limited Heat, som viste frem ordrebekreftelser på at de hadde kjøpt rundt 150 konsoller på lanseringsdagen for PS5 . De hevdet å ha brukt et enkelt skript som var i stand til å finne tak i lenkene til produktene på forhånd, slik at de var i stand til å legge dem i handlekurven før de i det hele tatt ble sluppet, og på den måten omgå køsystemene til Coop og Elkjøp.

Coop bekreftet at dette hadde skjedd, mens Elkjøp hevdet de ikke hadde sett noen tegn på slik aktivitet hos seg.

– De har da fått varsel om at varen ikke kan handles, men ved en feiltagelse har de kunnet gå forbi disse varslene og fått lagt inn ordre. Dette ble oppdaget av oss, og hullet ble tettet før lansering. Vi har også gått gjennom ordrene, slik at de ikke har fått så mange konsoller tildelt, sa kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Tek.no i den forbindelse.

I etterkant har imidlertid Coop Obs solgt noen få Playstation 5-konsoller, da til en tusenlapp over veiledende pris, altså 6.990 kroner for utgaven med diskdrev og 5.990 kroner for versjonen uten.