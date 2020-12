Nå kan du oppdatere iPhone til iOS 14.3

På menyen står blant annet en hendig kamera-funksjon.

Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ole Henrik Johansen 15 Des 2020 10:54

Fra og med i dag kan du oppgradere til iOS 14.3. Og den nye programvareversjonen har med seg et par spennende nyheter.

Blant annet får de som har en iPhone 12 Pro eller iPhone 12 Pro Max omsider ProRAW – en funksjon som ble introdusert sammen med telefonen tidligere i høst.

I tillegg kommer det også en del andre endringer, som for eksempel støtte for selskapets nye hodetelefoner med aktiv støydemping, Airpods Max – som er i ferd med å nå butikkhyllene denne uken.

Les også Apple Watch får nå familieoppsett

Apple ProRAW

Hittil har du kunnet ta såkalte rawfiler med iPhone via tredjepartsapper. Med iOS 14.3 så blir dette nå mulig direkte via Apple sin egen fotoapp.

Det betyr at du kan knipse et bilde, og ha fulle muligheter til å endre på det i etterkant uten at det forringer bildekvaliteten – slik det gjør med vanlig bildefil som for eksempel jpg.

Så du disse triksene?

Slik slår du på funksjonen:

Klikk deg inn på Innstilinger

Klikk deg videre inn på Kamera

Velg Formater

Nederst i denne menyen finner du Apple ProRAW, som må aktiveres.

Åpner du nå kamera-appen vil du se at du får et nytt ikon øverst til høyre i skjermen. Ved å trykke på RAW-ikonet kan du altså fra velge å ta bilder i raw-format.

Når du ser på bildene i Bilder-appen etterpå, vil du da se at bildene står merket med RAW, og velger du da redigere, vil du kunne justere på alt fra farger til selve eksponeringen. Det er også en auto-funksjon, som virker å fungerer godt ut i fra det lille vi har fått lekt med ProRAW hittil.

Det er også verdt å merke seg at du nå kan ta video med 24 bilder i sekundet.

Når ProRAW er slått på får du et eget RAW-ikon i fotoappen. Ole Henrik Johansen / Tek.no+

Mer treningsfokus

Samtidig så kommer støtte for Apple Fitness+. Denne funksjonen kombinerer iOS-enheter og Apple Watch (Series 3 eller nyere) hvor du får treningstips og økter direkte på mobilen eller nettbrettet ditt, samtidig som klokken gir tilbakemeldinger om hvordan treningen din går.

I denne nye funksjonen er det lagt vekt på noen ulike typer treningsformer: Intense intervaller, trening, innendørs sykling, yoga, kjerne, styrke, dans, roing, tredemølle gå, tredemølle løpe og avslapning. Fitness+ er imidlertid kun tilgjengelig i USA foreløpig.

I oppdateringen følger også som nevnt støtte for de nye øreklokkene til Apple, AirPods Max. Disse klokken har vi nå på testbenken, og kommer tilbake til dere med våre førsteinntrykk i løpet av kort tid.

Merk at vi ikke finner noe spesifikt om batteriproblemene som flere, eldre iPhone-modeller har opplevd med iOS 14.2, er løst eller ei. Som vanlig er det også sjanse for at denne nye versjonen fører med seg feil som vil dukke opp etter hvert som forbrukere får lastet ned og startet å bruke den.

(Kilde: Apple Insider )

Så du denne? Helse-appen blir brukt i flere rettssaker og den kan ikke slettes fra iPhone. Slik kan du beskytte deg: