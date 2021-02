VW-sjef sier han ikke er redd for en Apple-bil

– Ikke en bransje du bare kan komme inn og ta over.

Volkswagen

Niklas Plikk 15 Feb 2021 07:53

Det er fortsatt ikke bekreftet at Apple jobber med en elektrisk bil, selv om Reuters skrev i desember at den trolig vil være kjøreklar i 2024 . Men skulle den komme, enten i 2024 eller noen år senere, er i hvert fall ikke Volkswagen-sjefen Herbert Diess urolig.

– Bilindustrien er ikke som teknologisektoren hvor du kan ta over med et enkelt grep, forklarer Diess i et intervju med Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, på spørsmål om en fremtidig Apple-bil.

– Uansett hva Apple kommer med vil de ikke dominere «over natten».

Diess påpeker likevel at han synes det er en logisk steg for Apple å ta, med deres ekspertise på batterier, design og programvare. Med Apples dype lommer kan de også ta seg råd til å virkelig spille på sine styrker.

– Likevel, vi er ikke redde, sier Diess.

Konseptbilde

Ny batteriteknologi?

Ifølge Reuters opprinnelige reportasje i desember er et av Applebilens store styrker et radikalt nytt «monocell»-batteri, som skal være både billigere å produsere og med høyere energitetthet enn konkurrerende batterier.

Elon Musk skal ha kalt batteriet, som beskrevet i reportasjen, for « kjemisk umulig » og mener det trolig er snakk om et lignende batteri som Tesla allerede benytter seg av.

Trenger produksjonspartner

Før bilen blir en realitet har Apple uansett en lang vei å gå, for det virker fortsatt ikke som de har spikret en avtale med noen som kan produsere bilen for dem. Dette er en jobb det er antatt at Apple ikke vil gjøre selv, men heller flagge ut til en tredjepart, omtrent som de gjør med produksjonen av iPhone til Foxconn.

I januar sa Hyundai at de var i diskusjoner med Apple om en fremtidig bil, men det tok ikke lang tid før de gradvis begynte å trekke tilbake uttalelsen. Det ble etter hvert endret til at de var i dialog med «potensielle partnere», før de i februar sa at de ikke er i samtaler med Apple om å utvikle en selvkjørende bil.

Nå har også Nissan sagt at de ikke er i diskusjon med Apple , men at de «alltid er interessert i nye partnere».