Power «sniksolgte» PlayStation 5

Varslet hverken om dag eller tid før de la ut den populære konsollen for salg.

Niklas Plikk, Tek.no

Vegar Jansen 10 Feb 2021 14:17

«Alle» vil ha en Sony PlayStation 5 nå for tiden. Men flere av eksemplarene som har funnet veien til butikkene, har blitt kjøpt og solgt videre med solid fortjeneste. Til andres forargelse.

Men denne uka skulle det legges ut nye partier av den populære konsollen til salg. Og noen hadde en slags plan for å sikre at ingen urettmessig kjøper opp en bunke konsoller for videresalg.

Power har på sin side nok en gang satset på «førstemann til mølla»-prinsippet, der man må stole på hurtighet, et stabilt nett og en god dose flaks. Vimset du for eksempel innom nettbutikken til Power klokka ti onsdag formiddag, kunne du faktisk ha plukket opp et eksemplar av PlayStation 5.

Men det visste du kanskje ikke om, og salget varte heller ikke så veldig lenge.

Power

– Vi ble utsolgt på veldig kort tid i dag. Antall ønsker vi ikke oppgi. Ingen bugs oppdaget, får vi vite fra Powers PR- og kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff.

Med «bugs» mener for øvrig Power uregelmessigheter med salget, som vil kunne indikere at noen har trikset til seg konsollen.

Å ikke komme med noen form for forvarsel eller annonsering om at PlayStation 5 skal legges ut for salg, kan jo kanskje sees på om en slags strategi for å unngå organiserte svartebørshaier.

Når du leser dette, er i det minste partiet til elektronikkjeden Power for lengst utsolgt.

Elkjøp har «konkurranse»

Hos konkurrenten Elkjøp, som også har fått inn et parti med PlayStation 5 Standard Edition, har de valgt en annen strategi.

– Det er fortsatt veldig mange flere som ønsker å kjøpe en PlayStation enn hva som er tilgjengelig, og vi vet det er skuffende når man ikke får tak i en maskin man har ventet på så lenge, sier gamingsjef Nils Martin Øyo i Elkjøp til Tek.

Butikkjeden har derfor valgt å kjøre en «konkurranse», som i praksis er en loddtrekning blant medlemmene i deres kundeklubb. Trekningen skal skje i kveld, altså onsdag 10. februar, klokken 21:00.

De som blir trukket ut skal bli kontaktet torsdag 11. februar, og får da en rabattkode som gjør det mulig i en kort periode å kjøpe PlayStation 5 til ordinær pris.

Ellers vil konsollen hos Elkjøp koste solide 99.999 kroner.