Her er Sonys nye 2021-TV-er

Nå er det Bravia XR som gjelder.

Sony

Ole Henrik Johansen 7 Jan 2021 19:00

Selv om årets største elektronikk-messe i Las Vegas ikke går som normalt, står likevel en rekke produsenter klar med sine respektive, digitale pressekonferanser. En av disse er Sony, som torsdag kveld lanserer hvilke nye TV-er du har i vente i 2021.

En av tingene du bør merke det er Bravia XR. Dette er et merke Sony skal sette på sine aller beste TV-er i 2021, som blant annet signaliserer at den har en kraftig og avansert prosessor som skal heve nivået for både lyd og bilde.

Sony

Bravia XR

Sony har de siste par årene visst at de er blant de aller beste på bildebehandling, takket være X1-prosessoren sin. Nå er denne oppdatert, og heter i stedet XR.

Ifølge selskapet selv så er dette en prosessor som «kognitiv». Altså skal den kunne vurdere flere ulike elementer i signalene fortløpende og gjøre endringer som gir deg enda bedre bilde enn før.

Den skal blant annet skjønne hva som er i senter av oppmerksomheten din når du ser film, og for eksempel forbedre og skarpe opp personer i bildet. Samtidig har flere av modellene fått bedre lyd, hvor skjermen kan skille mellom ulike objekter på skjermen og plassere de tilhørende lydene basert på hvor i bildet de befinner seg, slik at du får mer romfølelse når du ser film.

En annen ting som kan være verdt å merke seg er at alle TV-modellene kommer med en lyssensor – og en sensor som merke hvordan fargene i rommet er. Slik at den kan justere bildet ettersom hva slags farge du for eksempel har på lyset i rommet. Ikke helt ulikt Apples TrueTone-funksjon i iPhone og iPad.

TV-ene har nær tilknytning til Google sitt univers, men har også støtte for Apple Airplay 2 og Apple HomeKit.

Kjøper du en Bravia XR-TV så vil du i tillegg få tilgang til det Sony kaller Bravia Core, en egen strømmetjeneste der du kan se film laget av selskapets egne filmselskaper. Og kvaliteten skal visstnok strømmes med opp til 80 megabit per sekund.

I tillegg kommer alle Sony nå på banen med HDMI-porter som støtter alt du drømmer om som spiller på alle sine nye modeller. For eksempel 120 bilder i sekundet med en oppløsning på 4K, samt støtte for VRR og ALLM. Altså synkroniseringsteknologien du får med de nye Xbox- og PlayStation-konsollene, og lav responstid.

Flere av de nye modellene har også angivelig fått bedre antirefleksfilter som Sony har valgt å kalle X-Anti Reflection. Dette finner du på toppmodellene samt på de større størrelsene av X95J.

På brukervennlighet så tar nå Sony inn Google TV-grensesnittet i årets TV-er, samt at du naturligvis fortsatt skal kunne bruke «Hey Google» til å styre TV-en med stemmen din.

Sony LCD-TV-er:

Sony Z9J

Årets toppmodell bærer navnet Z9J, og det vil den også bli hetende her på berget. Sony kunne nemlig fortelle at modellnavnene på årets skjermer vil være den samme for hele verden.

Denne toppmodellen med LCD-panel har, selvfølgelig vil noen si, støtte for 8K-oppløsningen. Og i tillegg til dette alle de andre beste funksjonene som Sony kan tilby. Som for eksempel XR-prosessoren, en meget avansert kontraststyring (XR Constrast Booster 15) og ikke minst XR Trilumios Pro som skal sikre deg best mulig fargegjengivelse.

Rammene skal være titanfarget, og du får flere ulike måter å feste føttene om du skal ha den stående på en stereobenk. Her kan du velge om føttene skal stå nærmere midten eller helt ut mot sidene, og legge TV-en klistret mot benken, eller om du vil heve skjermen slik at du får plass til en lydplanke mellom skjermen og bordet.

Sony Z9J skal leveres i to ulike størrelser, 75 eller 85 tommer, men prisen på den nye modellen er ennå ikke kjent.

Sony X95J

Neste LCD-baserte modell får navnet X95J, som har mange av de samme funksjonene som sin storebror Z9J. Dette vil være den beste av de LCD-baserte 4K-skjermene fra selskapet i år.

Denne modellen er ikke med i Master Series, men likevel har den mange spennende muligheter på lur.

Du får fortsatt XR-prosessoren med XR Contrast Booster 10, som kanskje indikerer at lysstyrken er noe lavere på denne modellen enn hos storebroren. Likevel er også dette en TV som har et direktebelyst panel, som tradisjonelt er en stor fordel versus kantbelyste LCD-TV-er.

På størrelsene 75 og 85 tommer får du dessuten det samme antirefleksbelegget som toppmodellen har.

Sony X95J kommer i størrelsene 65, 75 og 85 tommer. Prisene er ikke kjent.

Sony X90J

Den antatt biligste serien blant Bravia XR-TV-ene med LCD-panel vil hete X90J. Og fortsatt vil det være snakk om en TV som har et direktebelyst panel. Også denne TV-en vil gi deg tilgang til Bravia Core, hvor du kan strømme så mye innhold du vil, og ha tilgang til å hente ned fem filmer. Mens Master Series-TV-ene har ti.

Denne skjermen er en arvtager til XH9005, som gjorde det godt i vår test av spill-TV-er på tampen av fjoråret.

Også denne modellen får XR-prosessoren, og har XR Contrast Booster 5. Også denne skjermen har HDMI-innganger som støtter 120hz@4K med mulighet for både VRR og ALLM.

Sony X90J kommer i størrelsene 50, 55, 65 og 75 tommer. Prisene er ikke kjent.

Sony OLED-TV-er:

Sony A90J

Sony fortsetter også å tilby skjermer med OLED-paneler og den beste av disse modellene i 2021 skal være A90J. Denne modellen tilhører, sammen med Z9J, det Sony kaller Master Series.

Foruten at oppløsningen nå «kun» er 4K, har denne de samme funksjonene som det 8K-modellen har. XR-prosessoren er naturligvis på plass. Samtidig så får du fortsatt tilgang til Bravia Core.

Forskjellen er at denne modellen har en litt annen styring av lyset, med det selskapet kaller XR OLED Contrast Pro. Skjermen skal være den mest lyssterke OLED-skjermen de noen gang har laget.

Også her er rammene minimale og du har to ulike muligheter til å feste føttene under skjermen. På den største modellen, som måler hele 83 tommer, får du i mulighet til å feste føttene slik at det blir plass til en lydplanke.

Sony A90J kommer i størrelsene 55, 65 og 83 tommer. Prisene er ikke kjent, men vi tror nok du må være forberedt på å punge ut en solid sum for den største utgaven.

Sony A80J

Selskapet kommer også med en litt rimeligere OLED-modell. Denne virker likevel å ha mange av de samme egenskapene som storebroren A90J.

Utseendemessig er den litt mer «klumpete» med noe større rammer. Likevel så kan man på ingen måte si at dette er annet annet enn en slank TV dette også. Et resultat man ofte får om man velger et OLED-panel.

Om vi ser på spesifikasjonene så har også denne modellen XR-prosessoren, og med den samme oppskaleringen og fargegjengivelsen. Forskjellen virker å ligge i kontrollen av baklyset, der denne modellen ikke har noen pro-utgave av XR OLED Contrast. Så trolig har den ikke like mye lysstyrke å vise til.

Denne modellen har også HDMI-porter som støtter 120Hz@4K, samt støtte for VRR og ALLM. Så dette burde være en god modell å spille på.

Denne modellen kommer i tre ulike størrelser; 55, 65 og 77 tommer. Prisen er ikke kjent.