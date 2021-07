Nå kommer Dolby Vision HDR til nyere TV-er fra LG

Men oppdateringen er ikke for alle modeller.

LG

Vegar Jansen 30 Juni 2021 09:08

I en nylig pressemelding lover sørkoreanske LG Electronics at en rekke av deres nyeste TV-er skal bli enda mer attraktive for spillere. En ny fastvareoppdatering skal sørge for at en rekke av selskapets TV-er vil støtte Dolby Vision HDR i opptil 120 Hz med 4K-oppløsning – såfremt de da kobles til en kompatibel spillplattform som for eksempel Microsoft Xbox Series X/S .

LGs oppdatering rulles visstnok ut i disse dager, først og fremst til selskapets OLED-modeller i C1- og G1-serien. Skulle du ha en slik og er usikker på om den har fått den nye fastvaren, er visstnok det magiske versjonsnummeret 03.15.27.

I tillegg lover LG at flere av årets toppmodeller skal få en tilsvarende oppdatering i løpet av juli måned. OLED Z1-serien, QNED Mini LED QNED99-serien og NanoCell NANO99-modellene står visst på den lista.

Foruten dette tester LG ut å få på plass Dolby Vision HDR på flere TV-er fra 2021 og 2020 – da enten i 120 Hz eller 60 Hz – men her sies det ikke noe om når dette eventuelt kommer.

Les også 65" TV (2020): Dette er den beste LCD TV-en å spille PlayStation 5 og Xbox Series X på

Game Dashboard er en liten meny som skal gjøre det enkelt å bekrefte at TV-en er stilt inn riktig. LG

Den nye fastvaren legger også til noe LG kaller et «Game Dashboard» til alle 2021-modeller utstyrt med selskapets Game Optimizer.

Dette dashbordet er en flytende spillinspirert meny som gjør det enkelt å se TV-ens innstillinger og status. Menyen gjør det også enkelt å kjapt bytte mellom forhåndsinnstilte innstillinger for forskjellige typer spill: FPS, RGP, RTS og Standard.