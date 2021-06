John McAfee funnet død

Satt i spansk fengsel i påvente av utlevering til USA.

Ole Henrik Johansen 24 Juni 2021 08:07

John McAfee, grunnleggeren av blant annet antivirusprogrammet McAfee, er funnet død i en fengselscelle i Spania. McAfee ble arrestert tilbake i 2020, og satt for tiden i et fengsel utenfor Barcelona i påvente av utlevering til USA. Han ble 75 år gammel, melder blant annet BBC .

Ifølge det spanske justisdepartementet skal trolig McAfee ha tatt sitt eget liv.

Tidligere på dagen meldte Reuters at en spansk domstol hadde godkjent utleveringen av den amerikanske gründeren til USA – hvor han stod tiltalt for skatteunndragelse.

Risikerte 30 års fengsel

Amerikanske myndigheter påstår at McAfee med vilje har unnlatt å melde fra om millioner av dollar, som han angivelig skal ha tjent på blant annet promotering av kryptovaluta. Ifølge The Guardian kunne gründeren risikert å få opp mot 30 år i fengsel, dersom han skulle bli funnet skyldig.

Via Twitter hevdet McAfee for noen dager siden nok en gang sin uskyld rundt beskyldningene. «Jeg har ingenting. Likevel angrer jeg ingenting».

Mest kjent for antivirus

John McAfee er først og fremst kjent som grunnleggeren av antivirusprogrammet McAfee, som nok mange av oss på ett eller annet tidspunkt har stiftet bekjentskap med. Selskapet ble solgt til Intel i 2010, hvor det siden har skiftet navn til Intel Security.

McAfee uttalte til BBC den gang at han var takknemlig for at «den verste programvaren på denne planeten» ikke lenger kunne assosieres med navnet hans.

Foruten antivirus har McAfee prøvd seg på en rekke andre arenaer. Som blant annet en kryptert bluetooth-nøkkel, som skulle kunne låse opp alt fra biler til PC-er . Han stod også bak et annet prosjekt, der «D-Central» skulle holde deg anonym mens du brukte nettet.

McAfee var også på et tidspunkt engasjert i politikken, der han blant annet forsøkte å bli presidentkandidat for Liberalist-partiet foran valget i 2016. Et parti som blant annet ønsker mindre skatt og statelig innblanding.

