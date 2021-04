Nvidia med nytt angrep på «minere»

Og denne gang mener Nvidia alvor.

Slik kan en mining-«farm» se ut. Denne består av flere RTX 3080-grafikkort. TechARP.

Anders Brattensborg Smedsrud 16 Apr 2021 09:39

Tidligere i år ble det kjent at Nvidia, produsenten bak de populære grafikkortene i RTX 30-serien, ville lansere modeller forbeholdt spillere og som ikke kunne brukes av såkalte kryptominere.

Spesielt gjaldt dette budsjettkortet deres RTX 3060, som ifølge selskapet selv skulle være utstyrt med en «gravesperre» som var dypt integrert i brikken. Denne skulle ikke kunne omgås med drivere, og satte riktig nok også ned hastigheten med 50 prosent når kortet ble brukt til å mine den populære og mest lønnsomme kryptovalutaen Ethereum.

Det tok likevel bare noen dager etter lanseringen av grafikkortet før «minerene» hadde lært hvordan det kunne utnyttes til å grave etter digitalt gull med full hastighet.

Flaut nok for Nvidia skyldtes dette at de selv hadde «glemt seg bort» og lagt ut en driver for grafikkortet som ikke sperret for miningen på sine egne nettsider. Og når en slik driver først er publisert på nett, er det ikke bare å fjerne eller blokkere den.

Ny versjon vil ødelegge for minere

Nå er imidlertid Nvidia igjen på krigsstien ovenfor minerene. Nettstedet Videocardz , som ofte er til å stole på når det kommer til ubekreftede rykter, melder nemlig at RTX 3060 snart kommer i en ny versjon. Da med en ny grafikkbrikke på innsiden. Denne vil få en ny såkalt «PCI Device ID». Slik kan Nvidia gjøre det umulig å bruke den tidligere fungerende «mining-driveren» deres på kortet.

Dette er gode nyheter for spillere ettersom ytelsen i spill vil forbli den samme, mens minerne ikke vil være i stand til å vite hvilken brikke som sitter på innsiden av eventuelle RTX 3060-kort de vil kjøpe og dermed risikerer å kaste bort pengene sine.

I alle fall etter mai, som visstnok er måneden Nvidia planlegger å rulle ut RTX 3060-kortene med ny innmat på markedet.

Et RTX 3090 fra Nvidia printer kanskje ikke pengene helt slik, men kan «mine» frem verdier for over 100 kroner dagen akkurat nå. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vil sperre flere nye RTX 30-kort

Interessant nok melder «kopite7kimi», som er en kjent lekker med flere kilder i teknologibransjen, at Nvidia også vil gi andre kort i RTX 30-serien nye brikker med nye enhets-ID-er. Dette kan potensielt gjøre det umulig å bruke kort som RTX 3060 Ti og RTX 3070 med flere til mining.

Fra tidligere er det ryktet at RTX 3080 Ti, som ventes før sommeren, også skal få en innebygget mekanisme for å stanse minere i å unytte det for profitt.

Konkurrenten AMD har på sin side ikke annonsert noen plan for å blokkere eller redusere muligheten for mining på sine kort i RX 6000-serien.

Går mot problematisk sommer for minere

Den desidert mest populære, og lønnsomme, kryptovalutaen å utvinne med grafikkort er Ethereum. Siden i fjor sommer har inntjeningen vært svært god, mye takket være en heftig kursoppgang.

Dette har på sin side ført mange nye aktører inn på markedet, med nye og effektive grafikkort. Dette har igjen lagt voldsomt press på tilgjengeligheten for spillere, men også på fortjenesten til minerne ettersom utvinningen blir vanskeligere desto mer datakraft som blir tilgjengelig for Ethereum-nettverket. Når vanskelighetsgraden øker, trenger minerne flere grafikkort for å opprettholde fortjenesten.

Grafikkort har vært ekstremt vanskelige å få tak i helt siden lanseringene av Nvidia og AMDs nyeste generasjon i fjor høst. Nvidia gikk nylig ut og fortalte at de ikke ser noen bedring i år , med helt sprengt produksjonskapasitet ved fabrikkene.

Det er likevel verdt å merke seg at Ethereum-nettverket fremover vil gjennomgå store endringer som kan føre til at flere minere vil selge sine grafikkort i løpet av året og slutte å kjøpe opp nye.

Fra i sommer vil minere nemlig ikke få like godt betalt for å validere transaksjonene som skjer på Ethereum-nettverket med grafikkortene sine lenger. Etter det vil dessuten Ethereum gå fra såkalt «Proof of Work» til «Proof of Stake». Dette skal fjerne behovet for mining av Ethereum med grafikkort. Trolig skjer denne overgangen i løpet av høsten.

Da vil en flom av grafikkort måtte finne seg en ny kryptovaluta å utvinne, og ettersom ingen andre nettverk er i nærheten av størrelsen til Ethereum-nettverket vil fortjenesten sannsynligvis dundre i kjelleren.