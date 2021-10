Windows 11 kan gi deg dårligere ytelse - slik fikser du det

«VBS» forverrer ytelsen din med opptil 28 prosent.

Windows 11.

Windows 11 ble vist frem av Microsoft i juni i år, og har allerede begynt utrullingen til nye maskiner og eksisterende Windows 10-maskiner som kan oppdateres til det nye operativsystemet. Nå melder imidlertid TechSpot om at det nye operativsystemet har en funksjon som kan forverre ytelsen din betydelig – og da spesielt ytelsen i spill.

Ifølge nettsiden kan ytelsen i spill reduseres med helt opptil 28 prosent dersom du lar funksjonen «Virtualization-based Security» (VBS) forbli aktiv. Dette er en ny sikkerhetsfunksjon som blant annet kan hindre hackere i å plante fiendtlig programvare skjult blant de vanlige programmene dine.

Samtidig er dette funksjonalitet som også fantes i Windows 10, men da kun i bedriftsversjonen av operativsystemet. Med Windows 11 vil Microsoft at alle versjoner av Windows skal ha samme sikkerhetsprogram, og dermed har VBS funnet veien også til forbrukerversjonen.

Ikke automatisk aktivert om du oppgraderer fra Windows 10

Samtidig skal ytelsestapet være størst hos eldre prosessorer, men vi skal ikke veldig langt tilbake før du ser tallene vi snakket om tidligere.

TechSpot melder om at førstegenerasjons Ryzen-prosessorer og Intel-prosessorer fra 10. generasjon og eldre vil bli påvirket mest, mens splitter nye prosessorer taper nærmere fem prosent ytelse.

I og med at veldig, veldig mange datamaskiner vil kunne oppgraderes til Windows 11 – også maskiner med betydelig eldre maskinvare enn det vi nevnte over – kan de kanskje late til at mange fort vil støte på VBS-problemet.

Her kan du skru av VBS.

Microsoft anbefaler riktig nok de fleste produsenter å levere maskinene sine med VBS aktivt, men tillater også at maskinene leveres med dette avskrudd.

Gamle maskiner som oppgraderes til Windows 11 fra Windows 10 vil imidlertid som hovedregel ha funksjonaliteten avskrudd som standard, med mindre den allerede var aktivert i Windows 10.

Det sistnevnte vil hovedsakelig være tilfelle i bedriftsmaskiner.

På nye maskiner vil VBS som hovedregel være aktivert som standard. Og om du da vil skru det av, må du følge følgende punkter:

Gå til Privacy & Security

Gå videre til Windows Security

Gå videre til Core Isolation Details

Skru av Memory Integrity

Restart maskinen

Deretter må du navigere deg videre til Enhetssikkerhet, hvor du kan velge å skru av og på Minneintegritet.

Mer informasjon om alternative og mer komplekse måter for å deaktivere eller fjerne funksjonaliteten fra Windows 11 kan du finne i TechSpots artikkel.

