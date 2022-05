YouTube skal gjøre det enklere å finne de gode partiene

Den populære strømmeportalen YouTube er i ferd med å innføre et verktøy som skal gjøre det enklere å finne de mest interessante partiene i en video. Dette ifølge et blogginnlegg på tjenestens hjemmesider.

Nyheten, som skal være i ferd med å rulles ut for både mobile og stasjonære avspillingsplattformer, gjør at videoene får en opp en transparent graf rett over tidslinjen når man søker. Denne grafen skal representere hvor mange ganger denne delen av videoen har blitt spilt av på nytt. Altså, jo høyere opp grafen går, jo mer har den delen blitt repetert av seerne.

Den gjennomsiktige grafen rett over tidslinjen skal vise hvilke deler av en video som er spilt om igjen mest.

Det vil bli interessant å se hvor hjelpsomt dette faktisk vil være. For noen videoer vil det sikkert kjapt få deg frem til spesielt morsomme eller spennende partier, men det kan også hende enkelte deler av en video spilles av på nytt fordi det er vanskelig å forstå – ikke fordi det er populært.

Tiden får nesten vise hvor godt YouTube kan skille det ene fra det andre, eller om det i det hele tatt er nødvendig.

For en del videoskapere vil den faktisk kanskje ha en negativ effekt, ettersom grafen muligens vil kunne «røpe» hvor de gode partiene av en video gjemmer seg. YouTubes algoritmer belønner tross alt lang seertid. Samtidig vil det være en effektiv påminner om å lage kortere videoer der man kjapt kommer til sakens kjerne.

Bedre kontroll på smart-TV og konsoller

En annen nyhet fra YouTube er at det skal bli enklere å navigere i videoer på spillkonsoller og med smarte TV-er, ettersom det skal komme på plass støtte for kapitler – noe som skal gjøre det enklere å hoppe til ønsket del.

Ettersom slike kapitler kan autogenereres, oppfordres også videoskapere oppfordres til å bruke dette aktivt.

Til slutt kan vi også nevne at bruk av fullskjerm i YouTube-appen skal bli bedre ved å inkludere snarveisknapper for rask tilgang til slikt som likes, deling og kommentarer. I tillegg kommer et nytt panel som blant annet viser mer informasjon om videoen, samt kapitteloversikt.

