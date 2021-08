USA skal ha lettet litt på Huawei-restriksjonene: Får kjøpe brikker til bruk i biler

Den kontroversielle beslutningen har skapt reaksjoner.

Tidligere i år lanserte Huawei sin egen bil, kalt Seres SF5 Huawei Smart Selection. Nå ser det ut til at de får anledning til å kjøpe brikker til bilindustrien fra amerikanske selskaper. Aly Song, Reuters/Scanpix

David Johansen Auby 26 Aug 2021 13:07

Verdens største produsent av telekommunikasjon Huawei har i lang tid vært rammet av handelsrestriksjoner fra USA. I begynnelsen av 2021 ga president Donald Trump blant annet beskjed til amerikanske leverandører - deriblant Intel - om at deres lisenser for salg til Huawei var trukket tilbake . Joe Biden har videreført den restriktive linjen etter at han tok over som president, og har blant annet lagt ned forbud om å selge brikker til bruk i enheter som tar i bruk 5G-teknologi .

Nå kommer det imidlertid frem at selskapet nylig har fått lisenser til en verdi av «hundrevis av millioner dollar» til å kjøpe brikker til bruk i sin bilindustri, skriver nyhetsbyrået Reuters . Informasjonen kommer fra to kilder som kjenner situasjonen godt.

Til bruk i skjermer og sensorer

Handelsrestriksjonene fra USA har fått Huawei til å satse tyngre på andre typer teknologi enn telekommunikasjon, og informasjonen som har kommet de siste par månedene tilsier at Huawei skal bruke lisensene til å kjøpe brikker til skjermer og sensorer brukt i bilindustrien.

De inngåtte lisens-avtalene har ikke gått upåaktet hen, og flere amerikanske politikere er kritiske til utviklingen. Den republikanske senatoren Tom Cotton har blant annet uttalt at «det er uakseptabelt av Biden-administrasjonen å lette på trykket mot kinesiske spion-selskaper som Huawei.»

Også senator Marco Rubio går hardt ut og kaller utviklingen «enda et eksempel på at president Biden ikke evner å beskytte amerikansk økonomi eller sikre den nasjonale sikkerheten». Rubio foreslår at Biden-administrasjonen heller burde øke straffene og sette strengere begrensinger fremfor å «tildele dispensasjoner».

Tøyer grensene

Siden brikker brukt i bilindustrien vanligvis ikke anses som spesielt sofistikerte er det enklere å få tillatelse til import av disse. En kilde som har kjennskap til de nye lisensene påpeker imidlertid at brikkene kan tas i bruk i kjøretøy som tar i bruk andre komponenter med 5G-teknologi. Det amerikanske handelsdepartementet sier til Reuters at de ikke kan kommentere lisenser, enten de blir tildelt eller avslått.

En talskvinne for Huawei har avslått å kommentere de nye lisensene, men sier i en uttalelse at selskapet «posisjonerer seg som en ny leverandør av komponenter til intelligente kjøretøy». Målet skal ifølge talskvinnen være å simpelthen «hjelpe bilprodusenter å bygge bedre kjøretøy».

Satser stort på bilindustrien

Første halvdel av 2021 viste det største inntekstfallet noensinne for Huawei. Mye av årsaken var at de amerikanske restriksjonene tvang selskapet til å selge unna tidligere lukrative deler av sin mobil-virksomhet.

Det er nå derfor mye som tyder på at Huawei øker satsningen på bilindustrien og selskapet har blant annet inngått en avtale med tre kinesiske bilprodusenter, inkludert BAIC-gruppen. Selskapet lanserte nylig også en «egen» bil sammen med selskapet Seres tidligere i år.

Huawei har avvist alle anklager om at de utgjør en sikkerhetsrisiko.