Samsung inviterer til mer Galaxy

Dersom du er av typen som elsker å følge med når de store teknologiselskapene drar duken av det det aller nyeste nye, kommer du til å få det ganske travelt neste uke.

For på mandag 18. oktober er det Apple som skal slå på tromma igjen, mens Google Pixel 6 skal introduseres den 19. oktober. I tillegg har nå Samsung invitert hele verden til Galaxy Unpacked Part 2 onsdag den 20. oktober.

Her er det altså bare å krysse av med rødt i kalenderen og kansellere alle avtaler.

Men ikke spør oss hva Samsung egentlig har tenkt å presentere. Hverken den lille lanseringssnutten på YouTube, eller setningen om at vi skal få se hvordan Samsung åpner for nye måter å uttrykke seg selv gjennom teknologi på, får oss til å tenne spesielt hardt.

Med tanke på at videoen i hovedsak inkluderer ikoner for Samsungs programvare og tjenester – deriblant Samsung Health og SmartThings – er det dog nærliggende å tro at fokuset vil være på nettopp dette.

Svaret får vi uansett om en ukes tid fra i dag.

