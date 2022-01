Sony viste ny elbil og vil «utforske» ordentlig elbilsatsing

Sonys Vision-S-serie med elbiler har fått et nytt medlem, SUV-en Vision-S 02. Sony sier nå de skal etablere et eget selskap som skal se på å lansere bilene på markedet.

Da Sony viste frem sin konsept-elbil Vision-S på CES-messen i 2020, var gjennomgangsmelodien de fleste steder at sannsynligheten for at bilen faktisk ble en realitet var liten.

Nå kan det kanskje se ut som om vi er noen steg nærmere. På årets CES-messe varsler nemlig Sony at de skal etablere et underselskap kalt Sony Mobility i vår, og at formålet med selskapet er å «utforske inntog i elbilmarkedet».

Sterke motorer

Fra før har vi sett Vision-S under testing på østerrikske veier, og nå annonserer Sony også et nytt bilkonsept, nemlig en elektrisk SUV. Den har fått navnet Vision-S 02, mens den eksisterende sedanen nå er blitt Vision-S 01.

Spesifikasjonene er stort sett i det blå, men Sony sier Vision-S 02 vil drives av to motorer på 200 kilowatt hver, altså totalt 400 kilowatt eller 544 hestekrefter. Det må sies å være kraftig motoriserte biler.

Sony Vision-S 02.

Sensortunge

Fra tidligere vet vi at bilene vil ha stort fokus på en enorm sensorpakke, avanserte selvkjøringsegenskaper og oppkoblingsteknologi i tungvekterklassen.

Totalt snakker vi 40 sensorer – 18 kameraer, 18 radarer eller ultrasoniske sensorer og fire lidarer som skal kunne kartlegge omgivelsene opptil 300 meter unna. Systemet skal også kunne foreslå filbytter til føreren, og bilene skal kunne parkere seg selv.

Den heldekkende skjermen fra Vision-S 01 finnes naturligvis også i SUV-en. Sony lokker blant annet med å ta i bruk all sin underholdningskunnskap, blant annet med 360-lyd og høyttalere i hver seterygg.

Sony er jo kjent for å være hoffleverandør av kamerateknologi og sensorer for eksempel til mobilbransjen, og mye av dette er naturligvis overførbart til biler i litt større skala. Sony sier formålet med testingen de har gjort er å tilby økt sikkerhet og komfort til alle, og at de jobber med funksjonstesting i Europa for å tilby assistansesystemer minst på nivå to – i praksis at bilen skal kunne kjøre seg selv på motorveien, men hvor du fortsatt må ha øynene på veien. Sony kaller det nivå 2+, så de har tilsynelatende også enda større ambisjoner.

Vision S-02 er ellers en syvseter på knappe 4,9 meter i lengde og en akselavstand på akkurat over tre meter. Batterikapasitet eller rekkevidde er ikke kjent.

Litt om den tiltenkte brukeropplevelsen kan for øvrig sees i denne videoen: