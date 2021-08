Google vil gi Android-apper mer presise vurderinger

Karakteren skal baseres på lokale erfaringer.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 24 Aug 2021 12:47

Mange har god nytte av andres vurderinger og anmeldelser av produkter – inkludert slikt som programvare og apper – ettersom du gjerne må betale før du kan ta noe i bruk.

Men hvor relevante er vurderingene – altså karakterer eller antall «stjerner» om du vil – når appene er globale og brukes på en rekke forskjellige enheter? Dette er et spørsmål Google har stilt seg, og i vinter skal de gjøre noe med saken, skriver selskapet i en blogg for Android-utviklere.

For det er jo slik at brukeropplevelsen kan variere stort mellom markeder og dingsen en app brukes på.

Dette kan for eksempel komme av en feil i en lokal versjon ment for ett bestemt land, eller at appen oppfører seg ganske annerledes på et nettbrett kontra en mobiltelefon.

Lokale brukere og riktig enhet

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Slikt blir det ikke tatt hensyn til i dag, men her vil det altså skje forandringer. De første som visstnok vil merke noe er Android-mobilbrukerne, som fra november av vil få vurderinger som er spesifikke for landet de er registrert til.

I praksis vil dette si at her i Norge vil appenes vurdering være basert på opplevelsen til norske brukere – og karakteren skal da visstnok ikke være påvirket av at appen kanskje har en stor tilhengerskare et helt annet sted på kloden.

Litt senere på vinteren – tidlig 2022, altså – er det også meningen at vurderingene skal baseres på hva slags enhet appen faktisk brukes på. At det er en viss forskjell på brukeropplevelsen mellom å bruke en app på en Chromebook og en Android-klokke sier seg selv.

Dette betyr altså at vi etter hvert skal kunne stole på at de mange stjernene som ligger ved en Android-app ikke i hovedsak kommer av at den er fin å bruke på nettbrettet, når vi faktisk skal ha den til å virke med Android Auto i den nye kjerra.

Grunnen til at Google ikke gjennomfører disse forandringene i Play Store allerede nå, er visstnok at de ønsker å gi app-utviklere tid på seg til analysere apper og data fra tilbakemeldinger for å kunne fikse på eventuelle problemer først.