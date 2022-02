Tesla utvider Supercharger-åpning til alle stasjoner i Nederland

Tesla åpner nå alle sine 36 Supercharger-stasjoner i Nederland for andre elbiler. Her fra åpningen av den første stasjonen i Oosterhaut helt tilbake i 2014.

Tesla utvider åpningen av Supercharger-nettverket i Nederland til å gjelde alle stolpene i landet. Det melder Tesla via Teslacharging-kontoen på Twitter.

Får støtte til kjøp av elbiler

Nederland var det første landet i Europa hvor Tesla startet sitt pilotprosjekt for å åpne hele ladenettverket for andre biler. Det skjedde i november i fjor, og nå utvides piloten altså til alle stasjonene.

I Norge åpnet Tesla foreløpig 15 av Supercharger-stasjonene 31. januar, og der var beskjeden også at de skulle gjennom en pilotperiode for å se på bruken før de åpnet opp videre. Her sier imidlertid Tesla at det ikke er sannsynlig at de kommer til å åpne sine mest trafikkerte stasjoner for andre merker, for ikke å skape ekstra kø for Tesla-eiere. Det gjelder blant annet stasjonene på Lier utenfor Oslo.

Den nederlandske piloten inneholdt opprinnelig 10 av landets 36 Supercharger-stasjoner, men er nå altså utvidet til samtlige. Nederland har i likhet med Norge et ganske sjenerøst insentiv-system for elbiler, med 3350 euro (cirka 33.700 kroner med dagens eurokurs) i tilskudd til kjøp av nye elbiler.

Kriteriene er at bilen må ha en WLTP-rekkevidde på minst 120 kilometer og ikke koste mer enn 45.000 euro (cirka 452.500 kroner). Det gjør eksempelvis at Tesla Model 3 ikke kvalifiserer, siden den har en startpris på 49.980 euro. I tillegg kan man få 2000 euro (cirka 20.100 kroner) i støtte for å kjøpe en brukt elbil fra forhandler, med samme kriterier som for nye biler, altså en WLTP-rekkevidde på minst 120 kilometer og en opprinnelig salgspris på maksimalt 45.000 euro.

Nederland hadde for øvrig en elbilandel av bilsalget på 20 prosent i 2021, og Skoda Enyaq var den mest solgte elbilen.

Gratis lading for noen

Vi har spurt Tesla i Norge om hvilke erfaringer de har gjort seg med Supercharger-piloten så langt, men kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland skriver i en SMS at de ikke har noe mer å si på nåværende tidspunkt. Tesla presiserer imidlertid at det fortsatt dreier seg om en pilot.

Tesla varslet for øvrig nylig at de tilbyr gratis lading på utvalgte Supercharger-stasjoner i helger i vinterferien, som i dette tilfellet strekker seg fra 18. februar til 6. mars. Det gjelder stasjonene i Brumunddal, Eidfjord, Fåvang, Lillehammer, Maurset, Øyer, Rudshøgda og på Voss, og i tidsrommene før klokken 12 og etter klokken 19.

Ingen av disse er åpne for andre elbiler, så det er kun Tesla-eiere som får nyte godt av tilbudet.

