Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Slik er PlayStations nye «Game Pass»-konkurrent

Inkluderer over 700 spill.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Etter flere måneder med hint og smådrypp med informasjon, dro Sony endelig sløret av sin nye spilltjeneste tirsdag formiddag. Det melder blant annet Gamer.no.

Det som tidligere har gått under kallenavnet «Spartacus» vil fremover bare hete PlayStation Plus, og blir i praksis en sammenslåing av dagens eksisterende PlayStation Plus og PlayStation Now.

På mange måter vil det være en direkte konkurrent med Microsofts populære Game Pass-tjeneste, som lar deg abonnere på hundrevis av spill via en fast månedssum, og gir deg tilgang til nye spill fra selskapets egne spillstudioer fra dag én.

Sonys tjeneste ser ikke ut til å være like raus med splitter nye spill, men byr likevel på hundrevis av spilltitler.

Tre nivåer

Den nye varianten av PlayStation Plus lanseres i juni, og vil være tilgjengelig i tre ulike prisnivåer:

PlayStation Plus Essential

85 kr i måneden, 240 kr for 3 måneder, 580 kr for ett år

Samme som PlayStation Plus byr på i dag

To gratis spill hver måned

Nettspilling

Skylagring

Rabatter på PS Store

PlayStation Plus Extra

13,99 euro i måneden, 39,99 euro for 3 måneder, 99,99 euro for ett år (norske priser ukjent)

Alle Essential-fordelene

400 spill fra PlayStation 4 og PlayStation 5

PlayStation Plus Premium

16,99 euro i måneden, 49,99 for 3 måneder og 119,99 euro for ett år (norske priser ukjent)

Alle Essential- og Extra-funksjonene

Ytterligere 340 spill, med spill fra PlayStation 3 via strømming

Nedlasting og strømming av spill fra PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable og PlayStation 4

Tilgang til enkelte «Trial»-versjoner av storspill. Tenk deg tradisjonelle demoer

Sony PlayStation 5 annonse Sjekk prisen