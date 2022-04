Ny elbilrekord i mars - kjempemåned for Tesla

Tesla Model Y var den soleklart mest nyregistrerte bilen i mars. Og snart kommer bilene fra den nye fabrikken i Tyskland (bildet).

Elbilandelen i mars var voldsomme 86,1 prosent, ifølge månedstallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Det er ny rekord. Av 16.238 førstegangsregistrerte nye personbiler var nemlig 13.892 elbiler.

Og etter noen veldig tamme leveringsmåneder i starten av året, kom det i mars en ny båtlast med Tesla-biler som gjorde et solid innhogg i statistikken. 3305 Model Y og 1696 Model 3 sto alene for nesten en tredjedel av registreringene i mars, og var de to soleklart mest registrerte bilene i løpet av måneden.

Vil ha firehjulsdrevet SUV

Med marstallene føk også Tesla Model Y opp som den mest registrerte bilen så langt i år. De som tippet at Model Y ville bli årets mest solgte bil ligger dermed foreløpig ganske godt an.

Lite tyder på at Tesla-leveransene vil gå ned utover i året, med tanke på at den nye fabrikken utenfor Berlin vil starte leveringene også til Norge i løpet av den kommende måneden.

Kanskje kan også Berlin-åpningen gjøre at Teslas leveranser vil fordeles litt jevnere utover, i stedet for omtrent hver tredje måned, som i dag.

Elbilandelen så langt i år ligger på 82,9 prosent, som også er soleklar ny rekord for et kvartal. På samme tid i fjor var andelen på 52,8 prosent.

– Vi kan grovt sett oppsummere med at nå vil så godt som «alle» ha elbil, og det de fleste velger er en firehjulsdrevet SUV. De bilmerkene som har en slik kombinasjon i sitt tilbud, og som i tillegg kan levere, krig og chipmangel tatt i betraktning, er vinnerne på statistikken hittil i år, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Hybridene faller

Og mens elbilen har vokst og vokst, har det vært et ras i antallet nye ladbare hybrider. Ved utgangen av første kvartal i fjor var det registrert nesten 10.000 ladbare hybrider, mens tallet i år er 2338 - en nedgang på nesten 80 prosent.

– Vi kan ikke si sikkert hva som er årsaken. Men vi vet at det har vært store problemer med utleveringer av nye biler, både på grunn av delemangel og produksjonsutfordringer. I tillegg kan høyere avgifter på enkelte modeller av denne biltypen ha bidratt til den kraftige nedgangen, sier Solberg Thorsen.

I mars var andelen hybrider på 8,6 prosent av registreringene. 2,8 prosent hadde kun bensinmotor og 2,6 prosent kun dieselmotor.

Dette var de mest registrerte bilene i mars:

Mars 2022 Januar-mars Tesla Model Y 3305 3328 Tesla Model 3 1696 1736 Volkswagen ID.4 1111 1712 Audi Q4 e-tron 667 1698 Hyundai Ioniq 5 591 1522 BMW iX 562 1431 Polestar 2 549 1197 Volvo XC40 386 629 Audi e-tron 341 943 Nissan Leaf 327 773 Ford Mustang Mach-E 322 1031 Hyundai Kona electric 275 551 Kia e-Niro 243 556 Mercedes-Benz EQA 239 557 Mercedes-Benz EQC 205 599 Hongqi E-HS9 204 584 Volvo C40 182 537 Skoda Enyaq 178 924 Peugeot e-2008 177 477

Tesla største merke

Kanskje ikke så overraskende er det også Tesla som er det største merket så langt i år, målt i antall nyregistreringer. 5068 var tallet ved utgangen av mars.

Videre på lista finner vi Audi med 2787, Volkswagen med 2564, Hyundai med 2298 og BMW med 2134.