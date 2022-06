Microsoft lanserer nettskyspilling direkte på TV-en

Og åpner Design Lab i Norge.

Snart kan du spille rett på TV-en, uten konsoll. Microsoft lanserer nemlig Xbox-appen på Samsungs 2022-TV-er - med nettskyspilling.

Microsoft kommer i dag med en haug små og store nyheter for Xbox, under overskriften «What’s next for gaming». Først: Microsoft utvider tilgjengeligheten for abonnementstjenesten Xbox Game Pass til nok en plattform.

30. juni vil nemlig Xbox-appen bli tilgjengelig på Samsungs 2022-serie med smart-TV-er, med nettskystrømming av spill direkte på TV-en - uten behov for en konsoll. Som på andre plattformer kreves det Game Pass Ultimate-abonnement for å få tilgang til nettskystrømmingen - med unntak av Fortnite, som nylig dukket opp på Game Pass. Fortnite kan spilles uten Game Pass-abonnement, men du må ha en Microsoft-konto.

Appen er kompatibel med de fleste spillkontrollere som bruker blåtann-tilkobling, som Microsofts egne Xbox-kontrollere, DualShock- og DualSense-kontrollerne til Playstation og flere, i tillegg til blåtann-hodetelefoner både for spillyd og kommunikasjon. Microsoft sier Samsung er pilotpartneren på dette området, så det er nok å vente at appen kan bli tilgjengelig på enda flere smart-TV-plattformer etter hvert. LG har eksempelvis støtte for den konkurrerende tjenesten Google Stadia på sin plattform.

Da vi testet spillstrømmetjenester sist, konstaterte vi for øvrig at Game Pass var en smule gjerrig på båndbredden, og at det førte til ganske svak bildekvalitet på spillene vi testet - men at opplevelsen ellers var jevn og god, med stabil bildeflyt og god brukervennlighet.

Slik ser grensesnittet i Xbox-appen på Samsung-TV-er ut. Relativt velkjent om du har brukt Xbox-appen på andre plattformer tidligere.

Spill fra nettskyen - utenfor Game Pass-biblioteket

Microsoft varsler også at «intensjonen er» at Game Pass Ultimate-medlemmer senere i år vil kunne spille spill de eier, men som ikke ligger i Game Pass-biblioteket, via nettskyen. Det gjelder tilsynelatende kun «utvalgte spill», så det blir spennende å se hva som er støttet og ikke.

Microsoft sier dog at så lenge spillet har sky-støtte, vil det være tilgjengelig på denne måten. De sier også at de utvider serverkapasiteten for Cloud Gaming med 125 prosent i år.

Project Moorcroft er et nytt program som skal bringe demoer av nye spill til Game Pass. Utviklere som deltar vil bli kompensert, sier Microsoft, som tilsynelatende forsøker å ta opp kampen med for eksempel Steam om demoer. Project Moorcroft-programmet vil rulles ut «i løpet av neste år».

Design Lab til Norge

Nytt er også at den såkalte Xbox Design Lab nå blir tilgjengelig i Norge. Her kan du designe din egen Xbox-kontroller med dine egne farger.

Totalt er det 23 farger å velge blant, i tillegg til fem ulike kamuflasje- og ett Pride-mønster. Du kan velge metallic som tilvalg på triggerknappene bakpå kontrolleren og på piltastene, i tillegg til at du kan velge gummierte grep på sidene og bak på kontrolleren. Til sist kan du gravere inn tekst om du vil gjøre kontrolleren enda mer personlig.

Microsoft ga oss tidlig tilgang til bestillingsløsningen, og planen var å designe en kontroller i noe som likner på Tek-farger. Vi endte på et fargekart inspirert av «Synthwave»-temaet du kan bruke på nettsiden vår.

Målet var opprinnelig at kontrolleren skulle bli levert før nyheten ble sluppet i dag, men Microsofts bestillingsløsning hadde såpass store problemer at det ikke lot seg gjøre.

Slik ble kontrolleren vår seende ut i Xbox Design Lab.

Litt synd er det at man ikke kan legge inn sine egne fargekoder, men er forbeholdt fargene i utvalget til Microsoft. I tillegg er det litt begrensende om du vil ha gummierte grep at disse kun fåes i sort, og i tillegg at det bare finnes et lite utvalg alternativer for ABXY-knappene og View, Menu og Share-knappene i midten, hvor den vanlige fargepaletten ikke inngår. Her kan du enten velge standardfargene rød/blå/gul/grønn eller hvit, svart eller grå.

Her er et par skjermbilder fra løsningen:

Hva som skjer på selve spillfronten hos Microsoft skal vi for øvrig få vite søndag. Da har Microsoft og det nylig anskaffede gigantstudioet Bethesda sin «showcase», hvor de skal fortelle om hva som er på vei derfra.