Animal Crossing har fikset nudist-feil

Bilde lastet opp av brukeren lootuska på Reddit som viser nakne karakterer.

En feil i Animal Crossing: New Horizon gjorde at flere spillere opplevde at spillkarakterer vandret rundt nakne. Nå skal feilen være fikset.

Den mye omtalte nudist-feilen er koblet til deres nedlastbare innhold, spesifikt Happy Home Paradise DLC.

Den nyeste oppdateringen, versjon 2.0.4, skal fikse en rekke problemer i spillet. Nudist-feilen er derimot ikke nevnt med ord, skriver Eurogamer, som spekulerer i om dette er fordi Nintendo ikke vil erkjenne at det var et problem.

Animal Crossing World har på sin side nevnt nettopp dette om oppdateringen, på sine sider.

Naken-humor blant spillere

Alle karakterene i Animal Crossing går vanligvis med klær, hvor det eneste unntaket virker å være spillets lokale popstjerne K.K Slider - en hund som spiller gitar. Klær kan til og med sies å være en viktig del av spillet, da spillere kan velge mellom hundrevis av ulike klesplagg å ha på.

At klærne rett og slett forsvant, gjorde det hele ekstra spesielt, og det mangler selvsagt ikke på komiske øyeblikk delt fra spillet: