Telia varsler at eldre TV-dekodere snart vil miste en rekke funksjoner

– Støttes ikke lenger av vår underleverandør, sier Telia.

TV Box II, kalt Get Box II før Telia overtok Get, mister en rekke funksjoner fra og med mai. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Oppdatert med kommentar fra Telia 21.00 onsdag 21.april.

Telenor gjorde det i fjor , nå er det Telias tur: Fra 25. mai vil Telia nedgradere programvaren på sine TV Box II-dekodere (tidligere Get Box II) til eldre programvare, som ikke støtter all funksjonaliteten dekoderne i dag har. Det melder de på egne nettsider og i en SMS sendt ut til kunder i dag.

«TV Box II (Get box II) vil bli tilbakestilt til en enklere versjon enn den du har i dag. Så hvis du bruker denne boksen, vil du få en annerledes visuell opplevelse, og du vil miste noen funksjoner». Dette er beskjeden brukerne til Telia nå få på nettsiden, og lenger nede presiseres det nøyaktig hva endringene betyr.

Dette er det brukere av TV Box II mister fra og med 25. mai:

Moderne grensesnitt – Programvaren vil tilbakestilles til en eldre variant, med et i 2021-øyne nokså arkaisk design og mindre brukervennlighet

Avspilling fra start – I dag kan du starte et program helt fra starten av, selv om du skulle hoppe inn eksempelvis 15 minutter etter programstart. Dette vil ikke lenger være mulig på TV Box II.

TV-arkiv – Hittil har brukere av TV Box II kunnet finne repriser av alt som har gått de siste syv dagene (med et par unntak). Dette forsvinner nå.

Slik forandrer grensesnittet seg fra nytt til gammelt. Telia

Telia vil ha kunder over på Telia Play

SMS-en Telia sendte kunder onsdag.

Telia påpeker imidlertid også at de oppfordrer brukerne sine til å ta i bruk Telia Play, mobilappen som følger med Telia-abonnementet. Gjennom denne appen kan du få tilgang til alle de samme tjenestene som på dekoderne deres, også de som forsvinner fra TV Box II.

Telia Play-integrasjon støttes for øvrig ikke på TV Box II etter nedgraderingen, og med programvare-nedgraderingen vil også gamle opptak på dekoderens harddisk bli ubrukelige.

– Siden lanseringen av Telia Play og Telia box sommeren 2019 har stadig flere av våre kunder gått bort fra TV Box II/Get box II, og det er også slik at mange med denne TV-boksen bruker Telia Play allerede. Nå kommuniserer vi til de gjenværende kundene siden TV Box II/Get box II og tilhørende plattform, som først kom i 2013, ikke lenger har støtte og driftsgarantier fra vår underleverandør, noe som gjør at vi ikke kan garantere for ønsket kundeopplevelse. Videre har TV-plattformen flere tekniske begrensninger og den leverer heller ikke på våre eller våre kunders forventninger til en moderne og fleksibel plattform, sier kommunikasjonssjef Daniel Barhom i Telia til Tek.no.

– Samtidig ønsker vi å gi de kundene som fortsatt ønsker å bruke TV Box II/Get box II mulighet til det, der du fortsatt kan se TV, leie film og gjøre opptak, men i en enklere versjon, sier Barhom.

Telia tilbyr oppgradering til nye og langt mindre Telia Box. Men vær oppmerksom på at du mister ruterfunksjonene TV Box II hadde, så du må eventuelt ordne deg med trådløst nett på annet vis om du tidligere har brukt dekoderen som wifi-ruter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tilbyr oppgradering

Selskapet understreker at de hele tiden jobber med å oppgradere og forbedre Telia Play, og mener at appen vil «...gi deg som kunde en langt bedre opplevelse (enn dekoderen, journ. anm.)».

Et annet alternativ er altså også å oppgradere til den nyere Telia Box for å få all funksjonalitet tilbake igjen, eller bruke Telia Play gjennom Chromecast eller Apple TV.

Men alt dette koster også penger. Det vil si, hvis du er rask på labben, så kjører Telia akkurat nå et kampanjetilbud der eksisterende brukere av eldre dekodere kan oppgradere til Telia Box og få Telias arkivtjeneste til samme månedspris som før (129 kroner i måneden).

Vær dog obs på at den nye dekoderen ikke har ruterfunksjon. Barhom i Telia sier imidlertid at kunder som bruker ruterfunksjonen også vil kunne oppgradere til en moderne frittstående ruterløsning uten kostnad.

Ikke alene

Telia er altså ikke de første som varsler at en eldre dekoder vil miste funksjoner. Telenor varslet for et drøyt år siden at en eldre Canal Digital Kabel-dekoder fra ADB ville miste flere funksjoner, blant annet filmleie, arkiv og start forfra .

– En slik oppgradering krever mer ytelse fra dekoderne. De eldre dekoderne har dessverre ikke ytelse til å drive alt dette. Disse ble tatt ut av salg i 2013, og det har skjedd en god del på ytelsesfronten siden den gangen, forklarte informasjonssjef Magnus Line Telenor Norge til Tek.no den gang.

Og eventuelle misfornøyde kunder har heller ingen grunn til å kreve kompensasjon, opplyste jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet.

– Når dekoderen er over fem år, kan dessverre ikke kjøper klage til selger med loven i hånd. Rettslig sett er det derfor ikke grunnlag for kompensasjon, forklarte hun.