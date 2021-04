Audi viser elektrisk A6-konsept med over 700 km rekkevidde

På splitter ny plattform.

Audis nye elbilkonsept er A6 e-tron. Audi

Stein Jarle Olsen 19 Apr 2021 14:05

Helelektriske sedaner i luksusklassen er i vinden. Forrige uke fikk vi se produksjonsversjonen av Mercedes-Benz EQS, og nå viser Audi frem sin kommende elbilversjon av A6 i konseptutgave.

A6 e-tron vil bruke Audi og Porsches PPE-plattform (Premium Platform Electric), en plattform som også skal brukes for SUV-en Audi Q6 e-tron og elbilversjonen av Porsche Macan .

Den er egnet både for SUV-er og lavere modeller, ifølge Audi, med mulighet for ulike akselavstander og batteristørrelser. De sier plattformen vil bli brukt både på modeller i B-, C- og D-segmentet.

Sportback-formen på A6 e-tron er velkjent fra dagens e-tron og kommende Q4 e-tron. Audi

Knappe fem meter

A6-konseptet måler 4,96 meter langt, 1,96 meter bredt og 1,44 meter høyt, og er med det noen få centimeter kortere og høyere enn e-tron GT og Porsche Taycan .

Audi har lagt seg til en form som minner mer om den nåværende A7, hvor sedan-karosseriet er forlatt for mer coupé-aktige linjer. Audi kaller det som kjent «Sportback».

I kjent konsept-stil kommer bilen uten dørhåndtak og med kameraer i stedet for sidespeil, selv om sistnevnte jo er noe vi faktisk har sett også i Audis faktiske produksjonsmodeller. Frontlyktene er såkalt matrix-LED, som blant annet kan skru av enkeltdioder slik at du ikke blender motkommende biler, og Audi hevder at man i ledige stunder skal kunne bruke lyktene til å projisere et spill på veggen foran.

Spillet skal kunne styres fra mobilen.

Konseptinteriøret i bilen. Audi

Over 700 kilometer

A6-konseptet har et batteri på 100 kilowattimer, som skal gi en rekkevidde på over 700 kilometer, delvis også takket være god aerodynamikk. A6 e-tron har nemlig en Cd-verdi på så lite som 0,22. Det er svært bra, men ikke helt på nivå med nevnte EQS, som ligger så lavt som 0,20.

0–100 skal gå unna på under fire sekunder, ifølge Audi, takket være to motorer som til sammen leverer 350 kilowatt (476 hestekrefter) og 800 Nm moment. Det er naturligvis sprekt, men ikke helt på nivå med biler som Tesla Model S (3,2 sekunder i Long Range-versjonen) og de heftigste versjonene av Taycan og e-tron GT, som begge ligger under tre sekunder.

Audi

I likhet med Taycan, e-tron GT og Hyundais kommende Ioniq 5 bruker A6 e-tron en 800-volts-arkitektur som blant annet gir støtte for svært høy ladeeffekt.

Maksimal effekt er 270 kilowatt, og batteriet skal kunne lades fra 5 til 80 prosent på under 25 minutter. 300 kilometer rekkevidde skal kunne lades på 10 minutter.

De første produksjonsmodellene på PPE-plattformen skal avdukes i andre halvår 2022. Det er ventet at SUV-en Q6 e-tron vil komme før A6.

