Knuser salgsrekorder til tross for hard kritikk

Tidenes beste digitallansering.

Niklas Plikk 25 Jan 2021 15:45

10,2 millioner digitale eksemplarer av Cyberpunk 2077 ble solgt i desember. Aldri før har et spill solgt så mange eksemplarer i digital form ved en lansering, melder analyseselskapet SuperData .

De enorme salgstallene kommer til tross for det mange omtales som en skandalelansering, stappfull av bugs og feil i spillet på de fleste plattformer. Spillet hadde til og med så mange problemer at Sony fjernet Cyberpunk 2077 fra sin digitale nettbutikk , og tilbød alle som hadde kjøpt det full refusjon, uansett hvor mange timer man allerede hadde brukt på spillet.

Refusjonene på de ulike plattformene skal være inkludert i salgstallene til SuperData.

PC-spillsjangeren så en økning på 40 prosent sammenlignet med året før, og Cyberpunk 2077 får mesteparten av æren.

Fikser spillet gradvis

Til tross for enorme salgstall står utvikleren CD Projekt Red foran et tidkrevende prosjekt med å gjenoppbygge ryktet sitt blant gamere. De har hatt stor suksess med The Witcher-serien, spesielt etter det enormt populære The Witcher 3, og forventningene til Cyberpunk 2077 var skyhøye. Men da spillet ble lansert i desember ble mange møtt med et spill som så vidt fungerte, spesielt på PlayStation 4 og Xbox One.

Selskapet har sluppet en rekke små oppdateringer siden lansering, og en større 1.1-versjon rett før helgen, som skal fikse de verste problemene. De lover også en rekke gratis oppdateringer i året som kommer, og støtte for flerspillermodus neste år.