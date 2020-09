Jabra slipper nye ørepropper med aktiv støydemping

Og 75t og 75t Active får også nyte godt av teknologien.

Jabras nye Elite 85t kan skilte med aktiv støydemping. Jabra

Stein Jarle Olsen 22 Sept 2020 15:00

Jabra varsler i dag at de lanserer nye Elite 85t - med aktiv støydemping.

Utformingen ser ut til å være omtrent den samme som vi tidligere har sett på 75t, men 85t er altså utstyrt med aktiv støydemping. Størrelsesmessig skal 85t være to millimeter lenger enn 75t, så den vil stikke ørlite mer ut av øret.

Jabra hevder selv at 85t har et «semi-åpent» design, og at ovale øreputer som ikke går dypt i øret skal gjøre dem ekstra komfortable å ha på. Seks mikrofoner skal både gi god støydemping og god samtalelyd, og nye og større 12 mm-elementer sørger for selve lyden. Som tidligere er AAC støttet, men ikke Aptx, og Jabra-appen kan som tidligere teste hørselen for å tilpasse lyden til deg.

Batteritiden er oppgitt til 5,5 timer på en lading, noe som kan utvides til 25 timer med etuiet, og 31 timer om du skrur av støydempingen. Etuiet støtter dessuten trådløs lading, og IPX4-sertifisering gjør at proppene kan brukes selv om det er fuktig (mot IPX5/IPX7 på 75t/75t Active). Også etuiet skal være litt større enn på 75t.

annonse Jabra Elite 85t Sjekk prisen

Jabra

Oppdaterer med støydemping

Jabra gjør dessuten noe vi ikke har opplevd tidligere, og det er å oppdatere et eksisterende produkt med aktiv støydemping. Elite 75t og 75t Active får nemlig en gratis oppdatering gjennom Jabras Sound+-app, som altså skal by på støydemping. Jabra sier dette er takket være Qualcomm-brikkesettet som sitter i øreproppene, i tillegg til at de har jobbet hardt med sin egen programvare for å få til støydemping.

Dette vil imidlertid ikke være like kraftig demping som på Elite 85t, og Jabra skiller de to som «standard ANC» og «Jabra Advanced ANC», blant annet takket være en dedikert støydempingsbrikke og flere mikrofoner på 85t. Den vil også kun være av/på, i stedet for i flere ulike nivåer.

Støydempingen går imidlertid noe ut over batteritiden, som tidligere var oppgitt til 7,5 timer i proppene og 28 timer med etuiet. Med støydempingen aktiv er det snakk om 5,5 timer på en lading og totalt 24 timer med etuiet. Oppdateringen skal dukke opp rundt midten av oktober, og på den tiden vil også nye Elite 75t/75t Active i butikk komme med støydempingen.

Elite 85t skal ellers være tilgjengelig i november, til en pris på 2.699 kroner. 75t og 75t Active fortsetter på samme pris som før, og de billigste nettprisene der er henholdsvis 1.990 og 2.190 kroner.

Da vi testet 75t konkluderte vi for øvrig med at Jabra endelig tok steget opp blant de aller beste , med betydelig bedre lyd enn tidligere, et mer kompakt design og god batteritid. Konkurransen er imidlertid kraftig, med Sony WF-1000XM3, Apple AirPods Pro og Sennheiser Momentum 2 True Wireless som de skarpeste konkurrentene.