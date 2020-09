Bose går tilbake til QuietComfort-navnet: Slipper nye ørepropper med støydemping

Bose går tilbake til det trygge QuietComfort-navnet med nye QuietComfort Earbuds. De hevdes å ha den beste støydempingen noensinne i et par propper. Bose

Stein Jarle Olsen 11 Sept 2020 08:15

Bose slipper to nye helt trådløse ørepropper i form av QuietComfort Earbuds og Bose Sport Earbuds. Disse ble først nevnt sammen med Boses topp-hodetelefoner Noise Cancelling Headphones 700 i mai i fjor, men det har altså tatt helt til nå med å få dem på markedet.

Bose har også valgt å endre navnet fra det de først annonserte, som var Bose Earbuds 500 og Bose Noise Cancelling Earbuds 700. Kanskje ikke så overraskende, med tanke på hvor sterk QuietComfort-merkevaren er og har vært.

– Den beste støydempingen på markedet

Bose hevder QuietComfort Earbuds skal ha den mest effektive støydempingen i ørepropper på markedet, og at ytelsen skal være på nivå med tidligere QuietComfort-modeller.

Bose var som kjent best på støydemping i mange år, men har de siste årene måttet se at blant annet Sony har levert minst like god støydemping og ikke minst et helt annet nivå av funksjonalitet i sine hodetelefoner. Bose sier blant annet at de har utviklet en ny algoritme som tar seg av støydempingen.

Proppene kommer i det som ser ut som et relativt kompakt etui. Her i fargen «Soapstone». Bose

Proppene har 11 nivåer av støykansellering, og kommer med Boses nye «StayHear Max»-anordning, som i praksis er en kombinasjon av ørevinge og silikonpute. De skal sørge for at de sitter fast og ikke minst at de skaper en god forsegling mot øret.

Batteritiden er oppgitt til seks timer på en lading, og etuiet inneholder i tillegg ytterligere to fulladinger, for 18 timers total batterilevetid. Det er omtrent på nivå med Sonys WF-1000XM3 , men de har tre ekstra fulladinger i etuiet og dermed en total batteritid på 24 timer.

Prisen blir 2.899 kroner, som må sies å være i øvre sjikt blant trådløse ørepropper, og proppene skal være i butikk 5. oktober.

Bose QC Earbuds. Bose

Rimeligere treningspropper

Bose Sport Earbuds blir en billigere modell til 2.099 kroner uten aktiv støydemping. De ser imidlertid ut til å bli litt mindre enn storebroren, og har ifølge Bose en «nesten magisk evne til ikke å falle ut». De kommer med de samme StayHear Max-putene som QC Earbuds, og Bose sier de har redesignet det akustiske systemet fullstendig.

Her skal det sies at det lydmessige utgangspunktet var godt - forgjengeren SoundSport Free hadde meget god lyd, men var også veldig store propper som ga andre utfordringer i bruk.

Nye Bose Sport Earbuds. Bose

De nye virker å være betydelig mer kompakte. Batteritiden er oppgitt til fem timer i selve proppene og ytterligere ti timer i etuiet. Både Sport Earbuds og QC Earbuds får såkalt IPX4-rating, som gjør at de tåler litt svette og regn.

Også disse skal være tilgjengelige fra 5. oktober. Vi skal naturligvis forsøke å få tak i testeksemplarer så fort det lar seg gjøre.

