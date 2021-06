Dro sløret av nytt grafikkmonster

AMD har nok en gang vannkjølt det råeste grafikkortet sitt, og gjort det enda litt råere.

AMD/VideoCardz

Torstein Norum Bugge 17 Juni 2021 07:33

Grafikkortmarkedet har regelrett vært bunnskrapt i flere år nå, og til tross for nylanseringer fra både AMD og Nvidia (og snart også Intel) har det ikke blitt noe enklere å kjøpe kortene. Likevel fortsetter produsentene å pumpe ut nye toppkort – og nå er det ifølge VideoCardz AMD som har dratt sløret av et nytt grafikkmonster.

Radeon 6900 XT LC er navnet på det nye kortet, som enkelt og greit er en vannkjølt variant av det «vanlige» Radeon 6900 XT. Slike «nye» kort har AMD lang tradisjon for å sysle med, med alt fra R9 Fury X til Vega 64 LC .

AMD/VideoCardz

I motsetning til disse eldre grafikkortene har imidlertid AMD implementert et par større endringer på 6900 XT LC, i tillegg til den sedvanlige trimmingen på klokkehastighet.

Radeon 6900 XT LC har nemlig både et høyere strømforbruk (330W TBP) og også raskere minne enn grafikkortet det bygger på. Dette, kombinert med vannkjølingen, kan fort bety at det vil være en merkbar forskjell på dette kortet og den luftkjølte varianten.

Det som tidligere var «boost clock» er nå standardhastighet

AMD/VideoCardz

Selve klokkehastigheten økes selvsagt, og for den såkalte «game clock»-en er det snakk om et hopp fra 2.015 MHz til 2.250 MHz. Dette er hastigheten kortet skal greie å holde stabilt over tid under spilling. Samtidig er det også definert en «boost clock», som kortet kan kjøre på over kortere tid under riktige forhold (les: over kort tid og ved lavere temperaturer). Denne er satt til 2.435 MHz, opp fra 2.250 MHz.

Med andre ord kan det vannkjølte kortet kjøre konstant på det som er definert som «boost clock» for det luftkjølte kortet, og i tillegg spinne opp enda litt mer når det trengs.

AMD/VideoCardz

Minnehastigheten jekkes på sin side opp fra 16 Gbps til 18 Gbps, men holdes på 16 GB. Dette er uansett mer enn nok til alle dagens titler i alle tradisjonelle oppløsninger. Strømkravet er hevet fra 300W til 330W.

Som vi kan se av bildene er det ikke den mest sofistikerte vannkjølingsløsningen AMD har gått for, med en liten radiator og én enkelt vifte. Samtidig er det akkurat denne løsningen selskapet har brukt i alle tidligere vannkjøte grafikkort også, og den er tross alt plassbesparende.

Per nå later grafikkortet til å være eksklusivt tilgjengelig for butikker som bygger ferdigbygde datamaskiner, men dette kan fort endre seg i fremtiden om situasjonen i grafikkortmarkedet endrer seg. Samtlige av AMDs tidligere vannkjølte grafikkort har tross alt vært i ordinært salg.