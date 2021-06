Slik skal Windows 11 se ut

Nå tukler de med startmenyen igjen.

Slik skal den nye startmenyen se ut i nattmodus. Den kan også venstrestilles, slik at den minner om dagens, men uten de vanlige appflisene som Windows 10 starter med. The Verge

Finn Jarle Kvalheim 16 Juni 2021 08:33

De siste dagene har ryktene om neste utgave av Windows blitt hetere og hetere, og nå har det tilsynelatende kulminert i hele videosnutter som viser menyene i det kommende operativsystemet. Nettstedet The Verge har også fått tak i bilder som viser at Microsoft ser ut til å ha endret på «det aller helligste»; startmenyen.

Nå har oppgavelinjen nederst på skjermen fått ikonene samlet på midten, og startmenyen spretter også opp midt på skjermen, og ikke i et hjørne, slik vi er vant til. Det første som dukker opp er en todelt menyboks som viser apper du har festet øverst på menyen, fulgt av et utvalg anbefalte apper, som tilsynelatende foreslås basert på hva du kan ha bruk for. De vanlige flisene med aktivt innhold er ikke lenger med i menyen - i hvert fall ikke i de skjermbildene vi har sett.

En egen knapp for «All apps», alle applikasjoner, er også synlig, så du kan bla gjennom det du har.

Da startmenyen gikk fullskjerm

Endringer i måten startmenyen fungerer på har ledet til store protester blant Windows-brukere tidligere. Det er kanskje spesielt Windows 8 som huskes for en drastisk endring i måten menyen fungerte, der en vanlig sprett-opp-meny ble byttet bort i en «Metro»-meny som dekket hele skjermen med såkalte fliser. Designen skulle sveise sammen brukeropplevelsen på nettbrett og PC, men var kontroversiell. Microsoft gikk siden tilbake til den vanlige sprett-opp-menyen for PC-er med mus og tastatur.

Det hører likevel med til historien at startmenyen er en av de mest konfigurerbare delene av Windows 10 i dag, og dermed kan se svært annerledes ut fra PC til PC og bruker til bruker. Slik ser det ut til å fortsette, for det har og dukket opp skjermbilder av startmenyen orientert helt til venstre i bildet, som i dag, men fortsatt uten de store flisene.

Les også Microsoft har satt «sluttdatoen» for Windows 10

Den nye startmenyen i vanlig lys variant, og bare halvt «befolket» av apper.

En meny for å enkelt organisere vinduene har kommet til - denne gjør noe av det samme som de eksisterende snap-funksjonene der du trekker en app mot skjermkantene.

Avrundede hjørner og småprogrammer

Det er nokså store endringer på gang i måten vinduer organiseres også. Her er de skarpe hjørnene fra dagens Windows på vei ut, og erstattes av avrundede hjørner. I tillegg har det dukket opp en knapp som enkelt lar deg organisere vinduene dine enten to-og-to eller fire-og-fire, og i fire forskjellige inndelingsvarianter.

Støtte for småprogrammer, såkalte Widgets, skal også være på vei. Widgets har vært en del av Windows før - den gang i Windows Vista, og i vesentlig enklere form - kjent som «gadgets». Da hadde man små speedometer for ytelse, værvarsling og de alltid like viktige eller irriterende aksjetipsene å velge i, blant annet.

I Windows 11 kan det se ut til at småprogrammene skal samles i et vindu som dukker opp og dekker halve skjermen. Ikke så ulikt måten de fungerer i iPadOS fra Apple, der de flyter ved siden av skjermen for appmenyen.

Nye ikoner er også på vei.

Slik skal widgetsene, eller småprogrammene, være organisert. Et vindu som rommer alle de små informasjonssankerne spretter opp over resten av menysystemet.

Minner litt om Mac

Det er ikke bare widgetene som minner litt om Apple. Løsningen med sentrerte ikoner nederst på skjermen er en som minner betydelig om applikasjonsdocken i macOS.

Noen av endringene skal imidlertid skyldes en tilpasning til enheter med flere skjermer, og stamme fra et skrotet såkalt «Windows 10X»-prosjekt, ifølge The Verge. Hva det innebærer av eventuelle ytterligere forenklinger er uvisst, men knappen som automatisk organiserer appvinduene minner om noe som kan høre til en slik overhaling.

Uansett blir det neppe lenge til vi får høre mer om denne utviklingen. Det er ventet at Windows 11 vil bli lansert den 24. juni , altså om en drøy uke fra skrivende stund.

Om ti dager vil det nærme seg seksårsdagen for Windows 10 - som vil ha vart omtrent like lenge som Windows XP gjorde i sin tid. Av de moderne Windows-variantene er XP og 10 de lengstlevende så langt, med versjonene Vista, 7, 8 og 8.1 som betraktelig mer kortvarige sykluser på 2–3 år i slengen.