Søkegiganten Baidu avslører store elbilplaner

Skal samarbeide med Volvo-eier Geely.

Baidus «Apollo»-robottaxi. Baiduo

Niklas Plikk 11 Jan 2021 08:14

Det kinesiske selskapet Baidu, en enorm teknologigant kjent som «Kinas Google», avslørte denne uken at de planlegger å produsere fremtidige elbiler. Det melder blant annet Tech Crunch . Dette skal de gjøre sammen med den kinesiske bilprodusenten Geely, som vi her i Norge kanskje kjenner best som eieren av svenske Volvo.

Baidu skal stå for teknologien i bilene, mens Geely skal stå for design og produksjon.

Foreløpig er det ikke sagt noe om hva slags biler de skal lage, eller når de skal være ferdige.

Ikke første bilprosjekt

Baidu er ikke en helt ukjent aktør i bilverdenen. Siden 2017 har de jobbet med et programvareøkosystem for biler kalt «Apollo», samtidig som de også har forsket på selvkjørende biler og lansert en egen robottaxitjeneste .

Samarbeidet med Geely regnes imidlertid som et enda større skritt inn i bilverdenen for selskapet, og tydeliggjør planene om å være en markant elbilaktør i årene som kommer.

Kinesisk elbilvekst

Akkurat som i den vestlige verdenen har det dukket opp en rekke nye elbilaktører i Kina de siste årene. Selskapet som Xpeng, Li Auto og NIO har vokst markant det siste året, og den store handelsgiganten Alibaba slo seg sammen med det statseide selskapet SAIC Motor for å begynne å produsere elbiler.

Her i Norge er det foreløpig ikke så mange kinesiske merker å velge mellom, men det kommer stadig flere. I fjor fikk vi for eksempel prøve Xpeng G3 , som på mange føles som en billigere Tesla-klone, på både godt og vondt.