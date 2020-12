Slipper oppdatering til Xbox Series X og Series S

Første justeringer etter lansering.

Spill merkes nå med X/S hvis de er optimalisert for de nye konsollene.

Niklas Plikk 1 Des 2020 13:00

Microsofts nye Xbox Series X og Xbox Series S har vært tilgjengelig i mindre enn en måned, men nå er første programvareoppdatering allerede rullet ut.

Det er dog ikke noen enorme nyvinninger på plass, men et par hendige funksjoner. Mest spennende er nok de nye, dynamiske bakgrunnene for de to nye spillkonsollene, som gjør at de skiller seg litt mer ut fra tidligere.

Nye bakgrunner, bedre merking

Nå kan man velge litt flere bakgrunner, for å gjøre den ellers kjedelige menyen litt spenstigere.

I testen vår av Xbox Series X synes vi det var litt kjedelig at menyene og grensesnittet generelt var såpass likt det fra Xbox One. I den nye oppdateringen får spillere seks nye dynamiske bakgrunner å velge mellom, som i hvert fall gjør menyene litt mer spenstige. Designet på flere av dem er tydelige vink til tidligere Xbox-generasjoner, noe flere sikkert vil sette pris på.

Oppdateringen vil også gjøre det lettere å se om «Auto HDR» er aktivert i et spill. Dette er en funksjon som er tilgjengelig for eldre Xbox-spill, som du kan spille på den nye konsollen. Nå kan du trykke på Xbox-knappen mens du spiller, og du vil se en liten «Auto HDR»-logo øverst i høyre hjørne hvis det er aktivert.

Se øverst i høyre hjørne: Auto HDR.

Det vil også være enklere å se hvilke spill i biblioteket ditt som har blitt optimalisert for de nye spillkonsollene. Dette inkluderer for eksempel nye Assassin’s Creed: Valhalla og Ori and the Will of the Wisps, som vil gi deg penere grafikk, høyere oppløsning og/eller høyere bildefrekvens. De vil nå ha en X/S-logo i spillbiblioteket, for å tydeliggjøre at de er tilpasset den nye generasjonen.

Last ned spill før de blir tilgjengelige

Du kan laste ned spill på forhånd, slik at de er installert når de blir tilgjengeliggjort.

En annen mini-forbedring er at du kan svinge innom Game Pass-listen over spill som er på vei, og huke av for «forhåndsinstallering». Da vil slippet lastes ned automatisk så fort det blir tilgjengelig, for å spare deg for de lange minuttene det ellers tar å se på spillet laste ned.

Mini-oppdateringen av Xbox Series X og Series X ble sluppet natt til tirsdag, og bør være tilgjengelig for alle som har de nye spillkonsollene.