Apple inviterer til noe «skummelt raskt»

Kamera Apple

Vegar Jansen Publisert 25. oktober Lagre

Jo da, Apple har allerede hatt en stor lansering nå i høst – med nye klokker og ikke minst iPhone 15 som det siste store i bærbar eplemoro.

Men det er åpenbart ikke det eneste den gjengen vil vise frem før vintersesongen. Nå inviteres det nemlig til å skue noe som går fryktelig fort for seg, og hva passer vel bedre å legge dette rett opp til halloween.

Kamera Apple

Dagen det er snakk om er 30. oktober, og tidspunktet er satt til sent ettermiddag amerikansk tid, som vil si en eller annen gang etter midnatt og inn i 31. oktober her i Norge. (Overgangen til normaltid gjør det selvsagt ikke noe enklere.)

Tipper på Apple M3

Det store spørsmålet er selvsagt hva Apple skal by på denne gangen, og forslaget som gir dårlige odds er en ny prosessorfamilie. Vi tenker da på en Apple M3 som kan dyttes inn i diverse maskinvare med eplelogo på.

Ikke at dagens M2-brikker har problemer med ytelsen. Vi har jo testet Apple Mac Studio med M2 Ultra innabords, og det er en prosessor som hever seg opp blant det mer heftige vi får fra mer konvensjonelle konkurrenter som AMD og Intel.

Men med Intels ferske «Raptor Lake Refresh» nettopp ute på markedet, og mulighet for flere prosessorlanseringer på vei inn mot vinteren, kan vi også forstå at Apple vil vise seg litt fram.

Vent litt om du er ute etter en ny MacBook, iMac, Pro eller Studio

Et vel så interessant spørsmål er hvilke produkter som først vil utstyres med en ny prosessor.

Apples stasjonære iMac trenger en ny prosessor. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Typisk har det vært storselgerne MacBook Air og MacBook Pro som har fått de nyere godsakene først, og med godt over ett år på baken for de minste utgavene er det ingen umulighet å se for seg at disse snart vil kunne dukke opp i oppdaterte utgaver med enda litt mer krefter innabords.

Samtidig må vi peke på den klassiske iMacen, som faktisk stadig har en Apple M1-brikke og er veldig på overtid for noe sterkere.

De mest avanserte M3-utgavene ment for Mac Pro eller Studio kan i hvert fall helt sikkert vente litt, ikke minst med tanke på at disse kraftige og kostbare datamaskinene fikk en oppdatering nå i sommer.

Er du på utkikk etter et av disse produktene kan det altså være greit å avvente litt.

Heldigvis slipper vi å spekulere for mye og vente så lenge for å se hva Apple har i gjære, da det kun er en knapp uke å vente på «scary fast»-arrangementet.