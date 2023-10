Google skrur av trafikkdata for karttjenester i Israel og Gaza

Fra en tidligere sak om Google Maps, her vist fra Norge. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Google deaktiverer nåtids-oppdateringer i sine karttjenester om trafikkforhold i Israel og Gazastripen.

Ifølge Bloomberg skal det ha skjedd i forkant av en mulig bakkeinvasjon i Gaza, og på forespørsel fra det israelske militæret.

– Som vi har gjort tidligere i konfliktsituasjoner og som svar på den utviklende situasjonen i regionen, har vi midlertidig deaktivert muligheten til å se levende trafikkforhold og trafikkinformasjon av hensyn til sikkerheten til lokalsamfunn, skal en talsperson for Google ha uttalt.

Informasjon om forespørselen skal ha blitt gitt av en person som ikke ønsker å identifiseres.

Det samme skjedde i Ukraina

Også i forbindelse med krigen i Ukraina stengte Google av tilgangen på trafikkinformasjon via sine karttjenester. Den gang skal de ha deaktivert tilgangen på nåtidsinformasjon for kjørende og gående.

Det er angivelig dette som skjer nå også, men selv om brukere ikke vil få nåtidsoppdateringer for trafikkforholdene skal man likevel kunne bruke navigeringssystemet for å estimere tid for ankomst. Denne skal også være basert på hendelser i nåtid.

Apple stenger også av informasjon om trafikk

Google er angivelig ikke alene om å slå av trafikkinformasjon i sine karttjenester. Ifølge Bloomberg, som har sin informasjon fra en israelsk teknologiblogg kalt GeekTime, skal også Apple ha etterkommet det israelske militærets forespørsel om å stenge for informasjon om trafikkforhold.