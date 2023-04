Tesla med ny prisjustering på Model Y

Long Range opp, Performance ned.

Performance-versjonen av Tesla Model Y kuttes i pris med cirka 25.000 kroner. Long Range settes opp 10.000. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tesla justerer igjen prisene på Model Y - og denne gang er det gjort en liten økning på «folkemodellen» Model Y Long Range.

Over natten ble nemlig prisen justert opp med 10.000 kroner, fra 474.990 til 484.990 kroner før avgifter og 517.719 kroner etter vektavgift og Teslas «dokumentavgift», som i praksis er frakt og levering.

Kutter Performance-prisen

Samtidig ble prisen på Model Y Performance kuttet med snaut 25.000 kroner, fra 544.990 kroner til 520.240 kroner (561.215 kroner inkludert vektavgift, moms og dokumentavgift).

Dermed skiller det nå «bare» drøyt 40.000 kroner mellom de to, i stedet for drøyt 80.000 kroner tidligere.

Performance-modellen senker 0–100-tiden fra 5,0 til 3,7 sekunder og øker toppfarten til 250 kilometer i timen, i tillegg til at den blant annet kommer med senket fjæring og egne Performance-bremser.

Også Model 3 Performance har tilsynelatende fått et lite priskutt, fra 524.990 kroner til 503.990 kroner før avgifter - 538.990 kroner inkludert vektavgift, moms og dokumentavgift. Model 3 Long Range er uendret.

Model 3 Performance kuttes også noe i pris. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ny kampanje

I tillegg til prisendringene lanserer også Tesla en ny rentekampanje i dag, først meldt av Bilnytt. Ved levering før utgangen av juni tilbyr Tesla en subsidiert rente på 1,99 prosent nominelt (3,78 prosent effektivt) i tre år, før renten blir justert til gjeldende markedsrente.

– Jeg tror Tesla gjør prisjusteringer og korrigeringer ut fra tilgang på biler, og hvordan de ser at markedet responderte i første kvartal. De har nok kalkulert med at de kan øke listeprisen med 10.000 kroner på bestselgeren, mens rentekampanjen i stor grad vil gjøre jobben. Men det er helt klart at Tesla nå har flere biler enn kunder, og at de er nødt til å jakte på kundene. Tesla har ikke hatt rentekampanjer, foruten kanskje én, siden før pandemien, så vidt jeg kan huske, sier Bilnytt-redaktør Atle Tuverud til Tek.no.

Pris- og rentegrepet kommer etter at Tesla foretok et massivt priskutt på Model 3 og Model Y i januar, som igjen resulterte i ny leveringsrekord for en enkeltmodell i mars.

Siden Tesla-kuttet er det bare noen få av konkurrentene som har foretatt liknende justeringer. Ford kuttet prisene på tvers av Mustang Mach-E-utvalget i februar, som der reduserte prisene med mellom cirka 27.000 og 45.000 kroner avhengig av modell.

Mange tiltak, usikker effekt

Utover det har ulike forhandlere og importørere operert med det vi kan kalle kreative måter å redusere prisen på uten å faktisk redusere prisen. «Lagerbilsalg», «demobilsalg», subsidierte lånerenter og vinterhjul og annet utstyr inkludert er eksempler på nybilkampanjer vi har sett de siste månedene.

– Hvorfor er det ikke flere andre som har kuttet prisene?

– Bildet er nok litt sammensatt. Vi vet at ordreinngangen fra nyttår og frem til påske var lav for de aller fleste etter rekordutleveringene i desember. Bilbransjen håper på en bedring nå, og flere aktører gjør tiltak, blant annet med ulike innbytte- eller rentekampanjer, utstyr inkludert i prisen og noen har prisreduksjoner. Foreløpig er det usikkert hvor mye effekt tiltakene får, sier Tuverud.

I tillegg kan det være en frykt for at bruktbilprisene påvirkes negativt dersom nye biler blir billigere, påpeker han.

– En annen grunn til at andre aktører ikke har satt ned prisene, er at man har vært gjennom en tid med økte priser på bilene fra fabrikk og vanskelig valutasituasjon. Vilkår som har vært forhandlet i verdikjeden mellom produsent, importør og forhandlere er ikke bare å endre over natten, sier Tuverud.

Ford er blant de få som har foretatt et «ekte» priskutt etter at Tesla gjorde sin store januarjustering. De tilbyr også rentekampanje på sin Mustang Mach-E. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Spanderer vinterhjul

Nio opererte for eksempel med en kampanje der de reduserte prisen for å kompensere for momsen som inntrådte fra nyttår (50.000 kroner) - for eksisterende ES8-modeller på lager.

Både Polestar og Cupra spanderer for tiden vinterhjul på lagerbiler, mens Mercedes-Benz-importør Bertel O. Steen har «lagersalg» på EQ-modeller som ble registrert før nyttår og dermed kan selges uten moms og vektavgift. Birger N. Haug opererer på sin side med rentekampanjer på flere av sine merker, som MG og Nissan, og det gjør også Ford - med rente så lav som 0,25 prosent.

Etter leveringsrushet før nyttår har det nemlig så langt i år vært rimelig dødt i nybilmarkedet for stort sett alle andre merker enn Tesla - selv om marstallene kanskje kunne vitne om en viss bedring.

Ved utgangen av påskeuken var det Volvo XC40 som var den mest registrerte bilen så langt i april, tett fulgt av Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq og Hyundai Ioniq 5. Tesla hadde totalt registrert 50 biler i april.

