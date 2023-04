Polestar kvitter seg med bakruta: Her er Polestar 4

Polestar 4 plasserer seg mellom Polestar 2 og Polestar 3 i størrelse. For å gi mer plass i baksetet er bakruta droppa og bakspeilet erstatta med et kamera og en skjerm. Kamera Polestar

Polestar presenterte natt til tirsdag sin fjerde modell på bilmessen i Shanghai i Kina, og det dreier seg om Polestar 4 - med leveringer i 2024.

Fireren er en såkalt SUV-coupé som plasserer seg mellom dagens Polestar 2 og 3 både i størrelse og i pris. Den måler 4,84 meter i lengde og har en akselavstand på akkurat under tre meter, som burde borge for solid plass innvendig.

Populær størrelse for nordmenn

4,84 meter betyr at Polestar 4 er ni centimeter lengre enn det som kanskje er hovedkonkurrenten, nemlig Tesla Model Y. Teslaen er imidlertid noen centimeter høyere, med 1,62 mot 1,54 meter.

Polestar har dessuten gjort et ganske uvanlig grep for å øke den innvendige plassen, og det er at de har droppet hele bakruta på bilen. Det gjør at de kan flytte bakstolpen i taket lenger bak og dra panoramataket over og bak hodene til passasjerene, som skal gjøre både plass og luftighet i kabinen bedre.

Slik ser baken på Polestar 4 ut - altså uten bakrute. Kamera Polestar

Bakspeilet erstattes samtidig med en skjerm som viser sanntidsvideo fra et kamera montert på taket bak på bilen. Videovisningen kan også deaktiveres om føreren heller ønsker å se passasjerene i baksetet (altså i praksis gi deg et speil igjen), påpeker Polestar.

102 kilowattimer

Polestar slipper foreløpig kun informasjon om Long Range-versjonene av bilen, altså versjonene med størst batteri.

Akkurat som i den oppdaterte Polestar 2-versjonen er det snakk om henholdsvis bak- og firehjulsdrift, og den firehjulsdrevne versjonen har mulighet til å frakoble den frontmonterte motoren for å øke effektiviteten når rekkeviddemodusen velges.

Kamera Polestar

Batteriet er på 102 kilowattimer brutto og 94 kilowattimer netto, som skal gi en WLTP-rekkevidde på henholdsvis 600 kilometer for den bakhjulsdrevne versjonen og 560 kilometer for den firehjulsdrevne.

Av konkurrentene har eksempelvis Tesla Model Y 565 kilometer i firehjulsdrevet versjon, Audi Q8 Sportback e-tron har inntil 596 kilometer og Nissan Ariya inntil 533 kilometer, for å nevne noen.

Som vanlig for slike forhåndslanseringer er tallene bare «preliminære», så her kan det skje endringer frem til endelig lansering. Slike endringer har gjerne vist seg å være i positiv retning, dog - hvor bilen på mystisk vis viser seg å gjøre det bedre i WLTP-testen enn først kommunisert.

Kamera Polestar

Inntil 200 kilowatt lading

Polestar holder seg til den «gamle» 400 volts-arkitekturen, men Polestar 4 kan likevel lade med solide 200 kilowatt. Det skal gi 5 til 80 prosent på 32 minutter under optimale forhold, opplyser de. Bilen fås også med ombordlader på 22 kilowatt, og bilen vil også kunne levere strøm til eksterne apparater, såkalt V2L, som standard.

Som tidligere vil det heller ikke mangle på motorkrefter i Polestars biler. Dual Motor-versjonen får 544 hestekrefter (400 kW) og 686 Nm moment, som skal gi 0–100 km/t på 3,8 sekunder. Det blir den kvikkeste produksjonsbilen fra Polestar så langt, og omtrent på nivå med Performance-modellen av Tesla Model Y (0–100 på 3,7 sekunder).

Kamera Polestar

Single Motor-versjonen får på sin side eksakt halvparten: 272 hestekrefter (200 kW) og 343 newtonmeter. Her skal 0–100 ta 7,4 sekunder.

Ellers er det oppgitt 500 liters bagasjerom, i tillegg til en bitteliten frunk på 15 liter. Legger du ned setene er tallet 1536 liter, og bilen kan trekke 1500 kg tilhenger i den bakhjulsdrevne versjonen og 2000 kg i den firehjulsdrevne. I tillegg kan den bære 75 kg på taket.

Komfort- eller ytelsesdemping

Dual Motor-versjonen har for øvrig også det Polestar kaller «semi-aktive» dempere, som i praksis betyr at du har en komfort- og en ytelsesinnstilling du kan velge mellom. I tillegg kan du velge en Performance-pakke som blant annet gir Brembo-bremser, 22-tommers felger og gulldetaljene vi har sett på tidligere Polestar-modeller.

Infotainmentsystemet bygger fortsatt på Android Automotive, og kommer i Polestar 4 på en 15,4-tommers skjerm - denne gang i landskapsmodus. Apple Carplay er imidlertid også støttet.

Som tidligere tilbyr Polestar ekstrautstyr i ulike pakker, som for Polestar 4 vil være Plus, Plus Pro, Pilot, Performance og en ekstra skinnsetepakke med ventilasjon, massasje og høyttalere i nakkestøttene.

Kamera Polestar

I Norge neste år

Polestar 4 lanseres først i Kina, med anslått produksjonsstart i november i år. Lansering i Europa ventes tidlig i 2024. Prismessig vil den altså legge seg mellom Polestar 2 (fra 432.000 kroner) og Polestar 3 (fra 825.000 kroner), og Polestar indikerer en startpris på 60.000 amerikanske dollar.

Det er et par tusen dollar mer enn hva en Tesla Model Y Performance koster, en bil som i Norge koster cirka 560.000 kroner med moms, vektavgift, frakt og levering.

Rundt 600.000 kroner er nok dermed ikke en helt ueffen gjetning, muligens noe over etter at momsen er lagt til.

