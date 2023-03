Europol er sterkt bekymret for ChatGPT

Tror kunstig intelligens vil bli kraftige verktøy for kriminelle.

EUs byrå for politisamarbeid, Europol, har sluppet en rapport om hvordan OpenAIs mye omtalte språkmodell ChatGPT kan bli et nytt verktøy for kriminelle. De ser ganske enkelt for seg at denne typen kunstig intelligens vil føre til at vi får flere og mer effektive dataangrep.

Rapporten vektlegger to hovedområder, hvorav det første er det vi kjenner som phishing eller nettfisking. Altså der noen gjennom en falsk nettside eller e-post manipuleres til å oppgi informasjon som brukes av kriminelle.

I dag er heldigvis de fleste kjeltringer nokså dårlig skolert, og behersker ikke norsk i særlig grad. Det gjør at mange phisingforsøk er enkle å gjennomskue.

Men, med verktøy som ChatGPT blir det langt enklere for de kriminelle å lage tekst helt uten språklige feil.

Kan brukes til manipulering

Europol peker også på at språkmodellen kan instrueres til å bruke spesielle ord og uttrykk – eller for den saks skyld en bestemt måte å uttrykke seg på. Dette vil kunne tillate såkalt sosial manipulering (social engineering) ved at den kriminelle enklere fremstår som å tilhøre en viss gruppe, alder eller organisasjon – eller til og med et bestemt individ.

Slike svindelforsøk har typisk krevd en del tid og ekspertise, men Europol ser nå for seg at språkmodeller som ChatGPT kan gjøre det mulig å gjøre dette kjappere, bedre og i mye større skala.

Det fremheves at dette ikke bare trenger å dreie seg om økonomisk svindel, men åpner for flere muligheter innenfor terrorisme, propaganda og desinformasjon – som i ytterste konsekvens kan ramme et helt samfunn.

Lar AI-en ta hackejobben

Det andre hovedområdet der kriminelle kan bruke verktøy som ChatGPT er for å lage ondsinnet kode. Dette er ellers noe som krever en viss ekspertise innen programmering.

Her kan målet være å infisere datamaskiner for å drive ren spionasje, økonomisk vinning eller ganske enkelt sabotasje.

Riktignok skal ChatGPT ha mekanismer som gjør at den ikke skal lage denne typen ondsinnet kode, men Europol mener at det er relativt enkelt å komme rundt dette ved å bryte det hele ned i mindre deler slik at den kunstige intelligensen ikke «ser» det fulle bildet.

Byrået mener at med den takten disse modellene utvikler seg, er det også bare et tidsspørsmål før cyberkriminelle finner enda smartere og bedre måter å utnytte mulighetene som ligger i slike verktøy på.

Må være bevisst på problemet

Per i dag er det vanskelig nok å stoppe selv dårlige svindelforsøk, og frykten er at slike angrep vil bli langt bedre og vanligere i tiden fremover. Rapporten kommer ikke med noen løsning på utfordringene, men fokuserer på å gjøre folk flest og politimyndigheter oppmerksom på de mørke skyene i horisonten.

Videre pekes det på at teknologisektoren må ta sin del av ansvaret ved å få på plass flere sikkerhetsmekanismer og stenge smutthull i modellene som kan gjøre det enkelt for kriminelle å bruke slike verktøy.

