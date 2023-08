Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sonys håndholdte «fjernspiller» heter PlayStation Portal

Kamera Sony Interactive Entertainment

Det virker som om «alle» nå skal dytte ut en håndholdt spillkonsoll i en eller annen form, og etter å ha luftet «Project Q» på vårparten har Sony nå for alvor dratt duken av sin nye spilledings: PlayStation Portal.

Selv omtaler de produktet som en «fjernspiller» for PlayStation 5, som vil si at den er ment å strømme spill fra en PS5 i samme nettverk.

Konsollen skal slippes på markedet senere i år, og prislappen er satt til 220 euro, noe som for tiden betyr nærmere 2600 kroner her til lands.

Dersom du likevel ikke synes det høres så veldig galt ut, er det nok fordi PlayStation Portal kun vil være brukbar innenfor rekkevidden av husets trådløse nettverk. For å fungere må den nemlig være knyttet til din PlayStation 5-konsoll via wifi, så du kan ikke bruke den til å strømme spill når du er på farten.

Det er heller ikke støtte for å kjøre spill som normalt sett skal strømmes via et PlayStation Plus Premium-abonnement – så vi snakker altså om lokale spill som kan prosesseres av selve PlayStation 5-konsollen. VR-titler er forståelig nok heller ikke støttet.

Selv mener Sony at PlayStation Portal vil passe bra når TV-en i stua er opptatt eller man ganske enkelt ønsker å spille i et annet rom.

Full HD og haptikk

Kamera Sony Interactive Entertainment

Spesifikasjonene sier ellers at PlayStation Portal får en 8-tommers skjerm med 1080p-oppløsning og frekvens på 60 Hz. Dette betyr høyere oppløsning enn Nintendo Switch og er mer på linje med Logitech G Cloud, selv om skjermen altså er én tomme større enn hos disse to.

Konsollen har også en 3,5 mm minijack for kablet lyd, samt en kontrollerdel som i stor grad minner om PS5s DualSense-kontroller, inkludert haptisk tilbakemelding og triggerknapper med variabel motstand.

I tillegg har selve skjermen visse områder som har touchfunksjonalitet – slik at i hvert fall hjørnene kan brukes som berøringsfeltet på en DualSense-kontroller.

Sony har altså ikke sagt noe om lanseringsdato for PlayStation Portal, men dersom vi skal tippe burde den i hvert fall være i butikkene mot slutten av november – som typisk er startskuddet for den lukrative julehandelsesongen.

Oppdatert 24. august 2023, 10:45