Netflix forventer kanselleringer når de skal slå ned på kontodeling

Vegar Jansen

Etter mange måneder med testing er Netflix klare for å sette en endelig stopper for kontodeling.

Det kommer ikke uten konsekvenser, og selskapet regner med at noen brukere vil logge ut og si opp abonnementet i ren protest.

Dette kommer fram i et ferskt brev til selskapets investorer og aksjeholdere. Samtidig mener Netflix at et slikt grep likevel vil ende med at regnskapet til slutt går mer i pluss enn tidligere, da erfaring tilsier at en del av de tidligere «gratispassasjerene» etter hvert vil skaffe seg et eget abonnement.

Stenger kontodeling i første kvartal

I brevet får vi også bekreftet at Netflix regner med å dytte ut løsningen senere i Q1, altså i løpet av de neste par månedene, og at de regner med at det er snakk om over 100 millioner husholdninger eller abonnenter som deler kontoen sin med andre.

For deg som ikke har hørt om fenomenet, er altså kontodeling en praksis der et abonnement deles med andre utenfor husholdningen – typisk slekt, venner eller naboer. I en god stund brydde ikke Netflix seg nevneverdig om dette, men med en stadig større abonnementsmasse går de også glipp av stadig større inntekter.

Planen om hva de ville gjøre med denne utbredte praksisen ble derfor avslørt i fjor høst, og i korte trekk er det snakk om «betalt deling», der de som deler kontoen sin med brukere utenfor husholdningen må betale ekstra for dette.

Hodepine for hyttefolket?

I noen av de latinamerikanske landene hvor dette har blitt testet ut, fungerer det slik at dersom en konto brukes fra en ny plass utenfor hjemmet, kan den fritt benyttes i to uker fra den plasseringen, skriver BGR. Dette skal sikre at man kan bruke Netflix på farten og i ferier.

Men for europeiske kunder – og i hvert fall norske forhold – vil nok ikke dette fungere så godt. Vi er tross alt vant til å ha mer feire, og ikke minst er det en del husholdninger som både titt og ofte forsvinner på hytta.

En mulig løsning kan jo ligge i at det går an å ha flere «hjem» (eller IP-adresser) knyttet til sin konto, men at det kun vil være mulig å strømme til én av dem av gangen.

Netflix vil i det minste være best tjent med å trå varsomt og legge til rette for en skånsom overgang for nye abonnementer. Konkurransen i strømmemarkedet er som kjent blitt stadig hardere, og for mange har økonomien blitt dårligere.

