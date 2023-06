Forbrukerrådet: Generativ AI truer grunnleggende rettigheter

Forbrukerrådet lanserte ny rapport om kunstig intelligens. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Forbrukerrådet advarer i ny rapport om at generativ kunstig intelligens (AI) kan sette grunnleggende rettigheter i fare.

Generativ AI Krysse av Bytt Generativ AIGenerativ AI kan ikke lære seg nye egenskaper for egen maskin og «motivasjon». Men den kan etterligne noen av tingene vi mennesker gjør ved hjelp av nevrale nett og maskinlæring, der vi mater den med menneskeskapte eksempler på det vi vil at den skal få til. gjør det svært enkelt å generere tekst, bilder, lyd og video som ligner på menneskeskapt innhold. Men utviklingen skaper store utfordringer for både forbrukere og samfunnet som helhet, forklarer Forbrukerrådet i den nye rapporten «Ghost in the machine» (Spøkelset i maskinen).

– Bruken av generativ AI skaper en rekke forbrukerutfordringer, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

– Tjenestene er også svært energikrevende, noe som har stor innvirkning på miljø og bærekraft.

Denne artikkelen er skrevet ved hjelp av kunstig intelligens, og med utgangspunkt i den ferske pressemeldingen fra Forbrukerrådet. Journalist Vilde M. Horvei har faktasjekket og korrigert innholdet.

«Spøkelset i maskinen»

Den ferske rapporten er laget i samarbeid med forbrukerorganisasjoner i EU og USA, og stiller følgelig krav til både nasjonale og europeiske myndigheter og tilsyn.

Rapporten trekker frem en rekke kritiske punkter knyttet til personvern, manipulasjon, personlig integritet, svindel og desinformasjon, og oppfordrer samtidig norske myndigheter til å sikre at utvikling og bruk av generativ AI er trygg, pålitelig og rettferdig.

– Mange av utfordringene vi står ovenfor kan møtes med allerede eksisterende lovgivning. Men dette forutsetter at myndighetene er på ballen, og sikrer at vi har robuste og kompetente tilsyn som følger opp, sier Blyverket.

Blant konkrete kritiske problemstillinger nevner rapporten at det kan være problematisk at datagrunnlaget som kunstig intelligens trenes på, ikke er mulig å etterprøves av eksterne, ettersom dette er skjult for andre enn eier av systemet. Dette gjør at man kan reprodusere partiskhet og forutinntatte holdninger som eksisterer i samfunnet. Slik som at hvite menn er sjefer, mens kvinner passer barn.

Det vil også på sikt bli vanskeligere for forbrukerne å vite hva som er generert av en kunstig intelligens, og hva som er skapt av et faktisk menneske. Slik som at denne teksten er skrevet av henholdsvis en kunstig intelligens og journalist Vilde M. Horvei. Hva som er hva, vil fremstå uklart.

En rekke anbefalinger for trygg bruk

Rapporten legger frem en rekke anbefalinger og krav for å sikre trygg, pålitelig og rettferdig bruk av generativ AI. Blant annet må gjeldende lover og regler håndheves, tilsynene må sikres tilstrekkelige ressurser, forbrukerbeskyttelsen må styrkes, og det må utarbeides tilpasset og fremtidsrettet lovverk.

– Teknologi er ikke en ukontrollerbar kraft, men må tilpasses og formes av grunnleggende rettigheter, regelverk og samfunnets verdier. Vi er i førersetet hvis vi velger å være det, sier Blyverket

Det trekkes også frem viktigheten av at norske myndigheter følger opp, etter at nye reguleringer av kunstig intelligens ble vedtatt i Europaparlamentet 14.juni. Lovverket vil få stor innvirkning på bruken av teknologien, og Forbrukerrådet påpeker at det er et steg i riktig retning, all den tid vi ikke må stole på at teknologigigantene er sitt ansvar bevisst.

– Vi må sikre at utvikling og bruk av generativ kunstig intelligens er trygg, pålitelig og rettferdig. Dessverre har historien vist oss at vi ikke kan ha tiltro til at teknologigigantene ordner dette selv, og at det er behov for regulering som sikrer at våre rettigheter blir ivaretatt.

20. juni 2023, 10:13